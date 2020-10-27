Топ-5 страв з гарбуза до Хелловіну: рецепти і секрети приготування

На носі Хелловін, і хоч в нашій країні його відзначають не настільки масштабно, як в США, але у цього свята є свої фанати. Традиційним символом Хелловіна є гарбуз. Його часто використовують як прикрасу, але також гарбуз може стати дуже смачним інгредієнтом багатьох страв.

"Телеграф" приготував п'ятірку страв з гарбуза, які точно вас здивують.

1. Пшоняна каша з гарбузом



Фото: childrens-menu.livejournal.com

Інгредієнти:

150 г пшона

300 г гарбуза

400 мл молока або води

Дрібка солі

50 г вершкового масла

Приготування:

Пшоно промити під проточною водою. Гарбуз почистити і нарізати невеликими кубиками. Залити пшоно молоком або водою і довести до кипіння. Потім додати гарбуз та дрібку солі. І варити на помірному вогні 20-25 хвилин.

Готовій каші дати настоятись хвилин 5-10. Перед подачею додати вершкове масло.

2. Суп-пюре з гарбуза



Фото: instagram.com/yanazharienova

Інгредієнти:

500 г очищеного гарбуза

100 г вершкового масла

250 мл бульйону

100 мл вершків

1 цибулина

3 зубчики часнику

20 г петрушки

0,5 ч.л. цукру

Сіль, перець за смаком

Приготування:

У каструлю з товстим дном викласти масло, дрібно нарізану цибулю та видавлений часник. Смажити 3-4 хвилини.

Гарбуз порізати маленькими кубиками і додати в каструлю. Смажити до того часу, поки він не стане м’який, час від часу помішуючи.

Додати бульйон, нарізану петрушку, сіль, перець та цукор . Варити ще 10 хвилин.

Додати вершки і ще проварити 2-3 хвилини.

Все збити блендером і можна куштувати!

3. Запіканка з гарбузом

Фото: woman365.ru

Інгредієнти:

200 г гарбуза

400 г сиру (творогу)

50 г манної крупи

30 г ванільного цукру

50 г молока

4 яйця

Приготування:

Гарбуз нарізати шматочками і запекти в духовці або мікрохвильовій печі. Манку, сир, цукор запечений гарбуз та ванільний цукор збити блендером до однорідності. Додати яйця та молоко.

Має вийти трішки рідкувата маса.

Форму для випікання змазати вершковим маслом і вилити туди отриману масу.

Випікати 50-60 хвилин при 180 градусах.

4. Гарбузові мафіни



Фото: panfairy.livejournal.com

Інгредієнти:

200 г - гарбузове пюре

150 г - борошно

50 г - вершкове масло

90 г - цукор

2 яйця

50 мл – теплого молока

1,5 ч.л. розпушувача

1 ч.л. ванільного цукру

Цедра одного апельсина (дрібно натерта)

Дрібка солі

Дрібка кориці меленої

Приготування:

Вершкове масло кімнатної температури збити блендером з цукром. Продовжуючи збивати додати яйця. Потім додати гарбузове пюре та молоко. Добре перемішати.

Просіяти борошно з розпушувачем, додати сіль, мелену корицю та цедру апельсина. Перемішати до однорідності і розлити суміш у формочки.

Випікати 30 хвилин при 180 градусах.

5. Тушкований гарбуз в сметані

Фото: lemurov.net

Інгредієнти:

350 г очищеного гарбуза

150 г сметани

3 зубчика часника

40 г зелені

Олія для смаження

Сіль, перець за смаком

Приготування:

Очищений гарбуз нарізати кубиками по 3-4 см і обсмажити на олії до рум’янцю. Зелень дрібно нарізати, часник пропустити через прес або натерти на тертку.

Змішати сметану, зелень, часник, сіль та перець. Добре перемішати і вили на сковорідку до гарбуза. Перемішати і тушити на помірному вогні під кришкою 15-20 хвилин, час від часу помішуючи.

Як тільки гарбуз стане м’яким – страва готова. Смачного!

Нагадаємо, Хелловін відзначають 31 жовтня.