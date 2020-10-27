Топ-5 страв з гарбуза до Хелловіну: рецепти і секрети приготування

На носі Хелловін, і хоч в нашій країні його відзначають не настільки масштабно, як в США, але у цього свята є свої фанати. Традиційним символом Хелловіна є гарбуз. Його часто використовують як прикрасу, але також гарбуз може стати дуже смачним інгредієнтом багатьох страв.
"Телеграф" приготував п'ятірку страв з гарбуза, які точно вас здивують.
1. Пшоняна каша з гарбузом
Фото: childrens-menu.livejournal.com
Інгредієнти:
Приготування:
Пшоно промити під проточною водою. Гарбуз почистити і нарізати невеликими кубиками. Залити пшоно молоком або водою і довести до кипіння. Потім додати гарбуз та дрібку солі. І варити на помірному вогні 20-25 хвилин.
Готовій каші дати настоятись хвилин 5-10. Перед подачею додати вершкове масло.
Фото: instagram.com/yanazharienova
Інгредієнти:
Приготування:
У каструлю з товстим дном викласти масло, дрібно нарізану цибулю та видавлений часник. Смажити 3-4 хвилини.
Гарбуз порізати маленькими кубиками і додати в каструлю. Смажити до того часу, поки він не стане м’який, час від часу помішуючи.
Додати бульйон, нарізану петрушку, сіль, перець та цукор . Варити ще 10 хвилин.
Додати вершки і ще проварити 2-3 хвилини.
Все збити блендером і можна куштувати!
3. Запіканка з гарбузом
Фото: woman365.ru
Інгредієнти:
Приготування:
Гарбуз нарізати шматочками і запекти в духовці або мікрохвильовій печі. Манку, сир, цукор запечений гарбуз та ванільний цукор збити блендером до однорідності. Додати яйця та молоко.
Має вийти трішки рідкувата маса.
Форму для випікання змазати вершковим маслом і вилити туди отриману масу.
Випікати 50-60 хвилин при 180 градусах.
4. Гарбузові мафіни
Фото: panfairy.livejournal.com
Інгредієнти:
Приготування:
Вершкове масло кімнатної температури збити блендером з цукром. Продовжуючи збивати додати яйця. Потім додати гарбузове пюре та молоко. Добре перемішати.
Просіяти борошно з розпушувачем, додати сіль, мелену корицю та цедру апельсина. Перемішати до однорідності і розлити суміш у формочки.
Випікати 30 хвилин при 180 градусах.
5. Тушкований гарбуз в сметані
Фото: lemurov.net
Інгредієнти:
Приготування:
Очищений гарбуз нарізати кубиками по 3-4 см і обсмажити на олії до рум’янцю. Зелень дрібно нарізати, часник пропустити через прес або натерти на тертку.
Змішати сметану, зелень, часник, сіль та перець. Добре перемішати і вили на сковорідку до гарбуза. Перемішати і тушити на помірному вогні під кришкою 15-20 хвилин, час від часу помішуючи.
Як тільки гарбуз стане м’яким – страва готова. Смачного!
Нагадаємо, Хелловін відзначають 31 жовтня.