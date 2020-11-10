Чим більше крему, тим краще: Тетяна Литвинова поділилася рецептом торта Наполеон на основі пива

Торт Наполеон - одне з найулюбленіших ласощів багатьох в світі. Є безліч різних варіантів як назви тортика - Мільфей, Тисяча шарів, так і рецептів його приготування.
Кулінар Тетяна Литвинова вирішила побалувати своїх підписників солоденьким і опублікувала на своєму YouTube-каналі унікальний рецепт Наполеона - з коржами на пиві і кремом без вершкового масла.
«Дивовижний торт Наполеон. Швидко і смачно!» - каже Тетяна.
Інгредієнти
Для крему:
Молоко - 1200 мл
Цукор - 150 г
Яйця - 2 шт
Жовтки - 3 шт
Борошно пшеничне - 50 г
Крохмаль кукурудзяний - 40 г
Шоколад білий 120 г
Цукор ванільний - 10 г
Для тіста:
Масло вершкове - 200 г
Борошно пшеничне - 200 г
Пиво - 50 мл
Сіль - щіпка
Приготування:
Для приготування крему потрібно поставити молоко грітися на плиту. Після, змішати два білка і 3 жовтки, додати до них цукор, ванільний цукор, трохи молока, борошна і крохмалю. І все це добре перемішати.
Як тільки молоко почне закіпати, потрібно залити туди тоненькою цівкою приготовлену суміш і перемішати до загустіння і додати білий шоколад. Після, варто накрити крем харчовою плівкою.
Для приготування тіста знадобитися борошно, сіль, масло і пиво. Холодне масло натираємо на тертці, періодично вмочуючи його в борошно, щоб воно не прилипало. Додаємо до масла пиво і замішуємо тісто.
З тіста замішуємо рулет, який потім нарізаємо кружечками - майбутній корж, і відправляємо їх на годину в холодильник. Після, розгортаємо качалкою коржі і відправляємо в духовку на 5-7 хв кожен.
І останній штрих - збірка торта. На дощечку кладемо пергамент, наклдаємо крем і придавлюємо його зверху коржем. На корж зверху намазуємо крем, і знову придавлюємо наступним коржем, і так поки коржі не закінчаться.
Крему краще класти багато, щоб Наполеон не був сухим. З решти обрізків коржа можна зробити крихту і посипати верх самого торта.
Відправляємо в морозилку на 1 годину і готово.
Смачного!