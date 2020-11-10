Чим більше крему, тим краще: Тетяна Литвинова поділилася рецептом торта Наполеон на основі пива

Торт Наполеон - одне з найулюбленіших ласощів багатьох в світі. Є безліч різних варіантів як назви тортика - Мільфей, Тисяча шарів, так і рецептів його приготування.

Кулінар Тетяна Литвинова вирішила побалувати своїх підписників солоденьким і опублікувала на своєму YouTube-каналі унікальний рецепт Наполеона - з коржами на пиві і кремом без вершкового масла.

«Дивовижний торт Наполеон. Швидко і смачно!» - каже Тетяна.

Інгредієнти

Для крему:

Молоко - 1200 мл

Цукор - 150 г

Яйця - 2 шт

Жовтки - 3 шт

Борошно пшеничне - 50 г

Крохмаль кукурудзяний - 40 г

Шоколад білий 120 г

Цукор ванільний - 10 г

Для тіста:

Масло вершкове - 200 г

Борошно пшеничне - 200 г

Пиво - 50 мл

Сіль - щіпка

Приготування:

Для приготування крему потрібно поставити молоко грітися на плиту. Після, змішати два білка і 3 жовтки, додати до них цукор, ванільний цукор, трохи молока, борошна і крохмалю. І все це добре перемішати.

Як тільки молоко почне закіпати, потрібно залити туди тоненькою цівкою приготовлену суміш і перемішати до загустіння і додати білий шоколад. Після, варто накрити крем харчовою плівкою.

Для приготування тіста знадобитися борошно, сіль, масло і пиво. Холодне масло натираємо на тертці, періодично вмочуючи його в борошно, щоб воно не прилипало. Додаємо до масла пиво і замішуємо тісто.

З тіста замішуємо рулет, який потім нарізаємо кружечками - майбутній корж, і відправляємо їх на годину в холодильник. Після, розгортаємо качалкою коржі і відправляємо в духовку на 5-7 хв кожен.

І останній штрих - збірка торта. На дощечку кладемо пергамент, наклдаємо крем і придавлюємо його зверху коржем. На корж зверху намазуємо крем, і знову придавлюємо наступним коржем, і так поки коржі не закінчаться.

Крему краще класти багато, щоб Наполеон не був сухим. З решти обрізків коржа можна зробити крихту і посипати верх самого торта.

Відправляємо в морозилку на 1 годину і готово.

Смачного!