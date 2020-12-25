Імбирні пряники: покроковий рецепт ароматного печива

Імбирний пряник – це солодка випічка з додаванням ароматних спецій та прянощів (імбиру, кориці, гвоздики, кардамону). Зазвичай імбирні пряники роблять різноманітної форми: сніговик, ялинкова іграшка, тварини та ін., і розмальовують солодкою глазур’ю.

На носі новорічні свята і так хочеться, щоб в домі панувала святкова атмосфера. І тут ніяк не обійтись без ароматної тематичної випічки.

Інгредієнти:

1 яйце

180 г борошна

100 г вершкового масла (кімнатної температури)

200 г цукру

2 ст.л. меду

1 ч.л. розпушувача

1 ч.л. меленої кориці

0.5 ч.л. меленого мускатного горіха

0.5 ч.л. меленого імбиря

0.5 ч.л. меленої гвоздики

Приготування:

Масло кімнатної температури та цукор збити міксером до однорідності. Додати яйце та мед, добре перемішати (можна міксером).

Просіяне борошно, розпушувач та прянощі змішати і додати до масляної суміші.

Добре вимішати (рукою) і сформувати кулю.

Залишити в холодильнику на 1.5-2 години. Спочатку тісто буде липке, але після холодильника трошки затвердіє і з ним буде легко працювати.

Охолоджене тісто розкачати в пласт товщиною 0.5 см. За допомогою форм для печива вирізати фігурки.

Випікати при 180 градусах 8-10 хвилин.

За бажанням розмалювати білковою глазур’ю.

Смачногоǃ

Автор: Яна Мосійчук