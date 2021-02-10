Сніданок для коханої: 5 рецептів, які не залишать її байдужою 14 лютого

Для жінок День закоханих - це не тільки подарунки з вечірнім походом до ресторану, але і, в тому числі романтичні вчинки з боку чоловіків. А що може бути кращим початком святкового дня, ніж сніданок у ліжко, приготований коханим хлопцем? Саме такої турботи та уваги чекають від своїх коханих багато жінок. Ми зібрали п'ять відмінних рецептів страв, якими вранці 14 лютого можна буде здивувати свою даму. Вони смачні й, що важливо, не вимагають великого кулінарного таланту.

Бананові панкейки

Інгредієнти:

Банан - 1 шт;

Молоко - 200 мл;

Рослинна олія - 2 ст.л;

Цукор - 1 ч.л;

Борошно - 150 г;

Розпушувач тесту - 0,5 ч.л;

Яйце - 1 шт;

Дрібка солі.

Приготування:

У глибокому посуді змішати яйце, цукор і сіль. Збити міксером. Додати молоко і масло. Знову збити міксером.

Банан очистити й розтерти виделкою або блендером до однорідного пюре. Додати до яєчної суміші. Добре перемішати ложкою. Додати просіяне борошно і розпушувач. Добре перемішати до однорідності.

Розігріти сковороду (змащувати її не потрібно, оскільки панкейки смажать на сухій сковороді). Налити на сковорідку тісто та обсмажити з двох сторін. Смачного!

Яєчня по-французьки

Інгредієнти:

Яйця - 2 шт;

Хліб для тостів - 2 шматочки;

Дрібка солі;

Вершкове масло для смаження;

Зелень.

Приготування:

В шматочку хліба вирізати серединку (довільної форми). На сковорідці розтопити вершкове масло та обсмажити хліб з обох сторін. Потім в серединку розбити яйце. Посолити й за бажанням додати зелень. Готово!

Шоколадні сирники

Інгредієнти:

Сир - 400 г;

Яйця - 1 шт;

Манка - 2 ст.л .;

Сметана - 1 ст.л;

Какао - 2 ст.л;

Цукрова пудра - 2 ст.л;

Борошно - 4 ст.л.

Приготування:

Сир змішати з яйцем і розтерти виделкою. Додати манку, какао, сметану і цукрову пудру, і добре пробити блендером до однорідної маси. Сформувати сирники й обваляти в борошні.

Смажити з двох сторін на рослинній олії, під кришкою на середньому вогні.

Готові сирники полити медом, джемом або розтопленим шоколадом. Готово!

Шакшука

Інгредієнти:

Яйця - 3 шт;

Солодкий перець - 2 шт;

Цибуля - 1 шт;

Помідори - 2 шт;

Часник - 2 зубчики;

Оливкова олія;

Томатна паста - 2 ст.л;

Сіль, зіра, коріандр на свій смак;

Кінза або петрушка.

Приготування:

Помідори помити та залити окропом на кілька хвилин і зняти з них шкірку. Цибулю почистити й нарізати півкільцями. Часник подрібнити. Перець нарізати невеликими смужками, помідори - кубиками.

На розігріту сковорідку налити масло і підсмажити цибулю, потім додати часник і знову трохи обсмажити.

Далі в сковороду додати перець, помідори й томатну пасту. Протушкувати кілька хвилин. Потім додати сіль, зіру і коріандр. Перемішати.

Потім необхідно зробити три поглиблення в овочевій суміші та розбити туди яйця (кожне яйце в окреме поглиблення). Підсмажити кілька хвилин до готовності.

В кінці посипати зеленню і можна насолоджуватися!

Теплий салат на сніданок

Інгредієнти:

Бекон - 100 г;

Яйця - 3 шт;

Сіль і перець на смак;

Листя салату;

Печериці - 3 шт.

Для соусу:

Лимонний сік;

Гірчиця;

Оливкова олія.

Приготування:

Бекон нарізати смужками та обсмажити. Перекласти бекон в салатницю і в цій же сковороді посмажити попередньо нарізані слайсами печериці.

Яйця відварити й очистити. Нарізати кубиками. Додати сіль і перець.

У тарілку для подачі нарвати листя салату. Викласти бекон, смажені печериці та яйця. Посолити та поперчити на смак.

Для соусу змішати в рівних співвідношеннях гірчицю, лимонний сік і оливкову олію. Полити соусом салат. Смачного!