Корисні цукерки за 30 хвилин: простий рецепт приготування

Ми завжди намагаємося не зловживати покупними солодощами, щоб не нашкодити здоров'ю й фігурі. Але солодке може бути ще і дуже корисним, і легко готується в домашніх умовах. Пропонуємо простий рецепт цукерок, який вразить не тільки вас, але і, наприклад, зможе здивувати вашу другу половинку в День закоханих.

Інгредієнти:

Чорнослив - 200 г;

Мигдаль (смажений або сирий) - 50 г;

Чорний шоколад - 100 г;

Масло - 3 ст.л.

Приготування:

Мигдаль подрібнити в блендері. Чорнослив також подрібнити до стану каші. Змішати мигдаль з чорносливом, і сформувати кульки. Тут краще працювати в рукавичках, або ж часто змочувати руки водою.

Кульки поставити в морозильну камеру на 15 хвилин. Шоколад розтопити й додати масло, добре перемішати.

Кульки покрити шоколадом і знову - в морозильну камеру на 5 хвилин. Смачні та корисні солодощі готові!