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Корисні цукерки за 30 хвилин: простий рецепт приготування

Корисні цукерки за 30 хвилин: простий рецепт приготування
19:11 Чт, 11 Лютий 2021 Телеграф

Ми завжди намагаємося не зловживати покупними солодощами, щоб не нашкодити здоров'ю й фігурі. Але солодке може бути ще і дуже корисним, і легко готується в домашніх умовах. Пропонуємо простий рецепт цукерок, який вразить не тільки вас, але і, наприклад, зможе здивувати вашу другу половинку в День закоханих.

Інгредієнти:

  • Чорнослив - 200 г;
  • Мигдаль (смажений або сирий) - 50 г;
  • Чорний шоколад - 100 г;
  • Масло - 3 ст.л.

Приготування:

Мигдаль подрібнити в блендері. Чорнослив також подрібнити до стану каші. Змішати мигдаль з чорносливом, і сформувати кульки. Тут краще працювати в рукавичках, або ж часто змочувати руки водою.

Кульки поставити в морозильну камеру на 15 хвилин. Шоколад розтопити й додати масло, добре перемішати.

Кульки покрити шоколадом і знову - в морозильну камеру на 5 хвилин. Смачні та корисні солодощі готові!

Сніданок для коханої: 5 рецептів, які не залишать її байдужою 14 лютого

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Яна Мосійчук
Автор: Яна Мосійчук
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Солодощі, Рецепти, Кулінарні шедеври, Шоколадні цукерки.
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