Готуємо паски: три покрокових рецепти, які вийдуть у кожного

Лічені дні залишаються до одного з головних релігійних свят - Великодня, головним атрибутом якої є паска. Кожній господині важливо, щоб її паски вийшли смачними й ароматними. І зробити це простіше, ніж може здатися недосвідченому кулінару. "Телеграф" зібрав 3 простих рецепти приготування паски, які точно вдасться втілити у життя.

Паска з родзинками

Інгредієнти:

Молоко - 300 мл;

Цукор - 1 склянка;

Борошно - 700 г (приблизно);

Вершкове масло - 100 г;

Яйця - 5 шт. (4 жовтки та 3 білки в тісто, 1 жовток для змазування, 2 білки для глазурі);

Сухі дріжджі - 1 шт.;

Ванілін - 2-3 г;

Цедра половини лимона;

Ізюм;

Ром або коньяк для замочування родзинок (за бажанням).

Приготування:

Просіяти борошно.

Зробити опару: в теплому молоці розчинити 1 ст.л борошна, 1 ст.л цукру і дріжджі, накрити рушником на 10 хвилин, щоб піднялася.

Розтерти жовтки з цукром (міксером або підручними засобами). Збити білки в густу піну. Розтопити масло в мікрохвильовці. Натерти цедру.

До опари додати сіль, ванілін, цедру, жовтки з цукром, масло і білки, перемішати. Частинами додавати борошно і вимішувати тісто руками або силіконовою лопаткою, якщо зручно.

Консистенція тіста буде рідкуватою, але потрібно зробити так, щоб воно рвалося, а не текло. Перемішати, накрити чистим рушником і залишити в теплому місці приблизно на дві години, щоб піднялося вдвічі.

Ізюм промити, замочити в підігрітому алкоголі, або залити окропом. Коли набубнявіє, злити зайву рідину та обсипати їх мукою (зовсім трошки). Коли тісто піднялося, додати родзинки, ще раз перемішати.

Сформувати паску: змастити руки рослинною олією, відщипнути шматок, округлити його, загортаючи краї вниз. Змащувати руки олією кожен раз. Заповнити форму тістом майже до половини. Форми з пасками накрити та знову дати підійти. Добре підходять в розігрітій до 50 градусів духовці при відчинених дверцятах. Змастити жовтком. Випікати при 160-170 градусах 40 хвилин.

Прикрасити паски глазур'ю і готово!

Ніжна й м'яка паска на сметані

Інгредієнти:

Молоко - 375 мл;

Свіжі дріжджі - 42 г;

Цукор - 1,5 склянки;

Сода гашена оцтом - 0,5 ч.л;

Борошно -1 кг;

Вершкове масло - 175 г;

Яйця - 3 шт.;

Жовток - 1 шт.;

Цедра 1 лимона, лайма, апельсина;

Ізюм - 1 стакан;

Сметана - 250 мл.

Приготування:

Спочатку зробити опару: розламати дріжджі на маленькі шматочки у великій місткості, додати до них половину цукру, трохи борошна, тепле молоко і соду, погашену оцтом, для того, щоб спрацювали дріжджі. Накрити рушником і поставити в тепле місце на годину. Маса повинна збільшитися вдвічі.

В окремій місткості змішати яйця і жовток, м'яке масло, цукор, сметану, цедру до однорідної консистенції й тільки потім додати борошно.

Коли опара піднялася, додати її до другої суміші та перемішати руками. Якщо тісто сильно рідке, то можна додати ще трохи борошна. Накрити рушником і залишити, в ідеалі, на ніч, але можна на пару годин.

Добре вимішати тісто (можна замісити в комбайні), воно повинно відлипати від рук. Додати родзинки.

Якщо у вас металеві формочки, то необхідно змастити їх вершковим маслом і заповнити форму трохи менше ніж на 2/3. Накрити рушником і почекати 10 хв поки тісто знову підніметься. В цей час розігріти духовку до 170 градусів.

Поставити форми в духовку і не відкривати її перші 10 хвилин. Маленькі паски випікаються близько 30 хвилин, середні - 50 хвилин. Коли паски спечуться, дайте їм охолонути в формочках 10-15 хвилин. І готово!

Ароматна паска з цукатами

Інгредієнти:

Молоко - 0,5 л;

Дріжджі - 100 г;

Вершкове масло - 140 г;

Цукор - 500 г;

Лимон - 1 шт.;

Цукати - 100 г;

Ванілін - 3 г;

Рослинна олія;

Борошно - 1,5 кг.

Приготування:

Молоко перекип'ятити й охолодити. Дріжджі розтерти зі 100 г цукру і додати тепле молоко. Просіяти трохи борошна і добре розмішати (повинна бути консистенція, схожа на сметану). Залишити опару на 1-2 години в теплі.

З лимона натерти цедру і вичавити сік.

Яйця міксером збити з цукром, що залишився до піни та вилити в опару. Туди ж додати родзинки, ванілін, натерту цедру лимона і сік.

Частинами додавати просіяне борошно і добре замісити тісто. Руки й поверхню трохи змочити рослинною олією, щоб тісто не прилипало.

Тісто відщипнути, сформувати коло і розкласти у паперові або металеві форми (трохи вище половини) і залишити на 30 хвилин в теплі.

Випікати в розігрітій до 170 градусів духовці до готовності.