Готуємо паски: три покрокових рецепти, які вийдуть у кожного

Лічені дні залишаються до одного з головних релігійних свят - Великодня, головним атрибутом якої є паска. Кожній господині важливо, щоб її паски вийшли смачними й ароматними. І зробити це простіше, ніж може здатися недосвідченому кулінару. "Телеграф" зібрав 3 простих рецепти приготування паски, які точно вдасться втілити у життя.
Інгредієнти:
Приготування:
Просіяти борошно.
Зробити опару: в теплому молоці розчинити 1 ст.л борошна, 1 ст.л цукру і дріжджі, накрити рушником на 10 хвилин, щоб піднялася.
Розтерти жовтки з цукром (міксером або підручними засобами). Збити білки в густу піну. Розтопити масло в мікрохвильовці. Натерти цедру.
До опари додати сіль, ванілін, цедру, жовтки з цукром, масло і білки, перемішати. Частинами додавати борошно і вимішувати тісто руками або силіконовою лопаткою, якщо зручно.
Консистенція тіста буде рідкуватою, але потрібно зробити так, щоб воно рвалося, а не текло. Перемішати, накрити чистим рушником і залишити в теплому місці приблизно на дві години, щоб піднялося вдвічі.
Ізюм промити, замочити в підігрітому алкоголі, або залити окропом. Коли набубнявіє, злити зайву рідину та обсипати їх мукою (зовсім трошки). Коли тісто піднялося, додати родзинки, ще раз перемішати.
Сформувати паску: змастити руки рослинною олією, відщипнути шматок, округлити його, загортаючи краї вниз. Змащувати руки олією кожен раз. Заповнити форму тістом майже до половини. Форми з пасками накрити та знову дати підійти. Добре підходять в розігрітій до 50 градусів духовці при відчинених дверцятах. Змастити жовтком. Випікати при 160-170 градусах 40 хвилин.
Прикрасити паски глазур'ю і готово!
Інгредієнти:
Приготування:
Спочатку зробити опару: розламати дріжджі на маленькі шматочки у великій місткості, додати до них половину цукру, трохи борошна, тепле молоко і соду, погашену оцтом, для того, щоб спрацювали дріжджі. Накрити рушником і поставити в тепле місце на годину. Маса повинна збільшитися вдвічі.
В окремій місткості змішати яйця і жовток, м'яке масло, цукор, сметану, цедру до однорідної консистенції й тільки потім додати борошно.
Коли опара піднялася, додати її до другої суміші та перемішати руками. Якщо тісто сильно рідке, то можна додати ще трохи борошна. Накрити рушником і залишити, в ідеалі, на ніч, але можна на пару годин.
Добре вимішати тісто (можна замісити в комбайні), воно повинно відлипати від рук. Додати родзинки.
Якщо у вас металеві формочки, то необхідно змастити їх вершковим маслом і заповнити форму трохи менше ніж на 2/3. Накрити рушником і почекати 10 хв поки тісто знову підніметься. В цей час розігріти духовку до 170 градусів.
Поставити форми в духовку і не відкривати її перші 10 хвилин. Маленькі паски випікаються близько 30 хвилин, середні - 50 хвилин. Коли паски спечуться, дайте їм охолонути в формочках 10-15 хвилин. І готово!
Інгредієнти:
Приготування:
Молоко перекип'ятити й охолодити. Дріжджі розтерти зі 100 г цукру і додати тепле молоко. Просіяти трохи борошна і добре розмішати (повинна бути консистенція, схожа на сметану). Залишити опару на 1-2 години в теплі.
З лимона натерти цедру і вичавити сік.
Яйця міксером збити з цукром, що залишився до піни та вилити в опару. Туди ж додати родзинки, ванілін, натерту цедру лимона і сік.
Частинами додавати просіяне борошно і добре замісити тісто. Руки й поверхню трохи змочити рослинною олією, щоб тісто не прилипало.
Тісто відщипнути, сформувати коло і розкласти у паперові або металеві форми (трохи вище половини) і залишити на 30 хвилин в теплі.
Випікати в розігрітій до 170 градусів духовці до готовності.