Скачать
Середа, 28.04.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Олег Скрипка: "Якщо у сім'ї треба важливі та радикальні рішення приймати, то завжди мене питають. Наприклад, чи замовляти піцу"
Олег Скрипка: "Якщо у сім'ї треба важливі та радикальні рішення приймати, то завжди мене питають. Наприклад, чи замовляти піцу"
"Є про що поговорити": Єрмак оцінив майбутню зустріч Зеленського з Путіним (відео)
"Є про що поговорити": Єрмак оцінив майбутню зустріч Зеленського з Путіним (відео)
Слідом за США: Росія відправила в Чорне море крейсер і загрожує стріляниною по "супротивнику"
Слідом за США: Росія відправила в Чорне море крейсер і загрожує стріляниною по "супротивнику"
Готуємо паски: три покрокових рецепти, які вийдуть у кожного
Готуємо паски: три покрокових рецепти, які вийдуть у кожного

Готуємо паски: три покрокових рецепти, які вийдуть у кожного

Готуємо паски: три покрокових рецепти, які вийдуть у кожного
12:32 Сьогодні Телеграф

Лічені дні залишаються до одного з головних релігійних свят - Великодня, головним атрибутом якої є паска. Кожній господині важливо, щоб її паски вийшли смачними й ароматними. І зробити це простіше, ніж може здатися недосвідченому кулінару. "Телеграф" зібрав 3 простих рецепти приготування паски, які точно вдасться втілити у життя.

Паска з родзинками

Рецепт звичайної паски

Інгредієнти:

  • Молоко - 300 мл;
  • Цукор - 1 склянка;
  • Борошно - 700 г (приблизно);
  • Вершкове масло - 100 г;
  • Яйця - 5 шт. (4 жовтки та 3 білки в тісто, 1 жовток для змазування, 2 білки для глазурі);
  • Сухі дріжджі - 1 шт.;
  • Ванілін - 2-3 г;
  • Цедра половини лимона;
  • Ізюм;
  • Ром або коньяк для замочування родзинок (за бажанням).

Приготування:

Просіяти борошно.

Зробити опару: в теплому молоці розчинити 1 ст.л борошна, 1 ст.л цукру і дріжджі, накрити рушником на 10 хвилин, щоб піднялася.

Розтерти жовтки з цукром (міксером або підручними засобами). Збити білки в густу піну. Розтопити масло в мікрохвильовці. Натерти цедру.

До опари додати сіль, ванілін, цедру, жовтки з цукром, масло і білки, перемішати. Частинами додавати борошно і вимішувати тісто руками або силіконовою лопаткою, якщо зручно.

Консистенція тіста буде рідкуватою, але потрібно зробити так, щоб воно рвалося, а не текло. Перемішати, накрити чистим рушником і залишити в теплому місці приблизно на дві години, щоб піднялося вдвічі.

Ізюм промити, замочити в підігрітому алкоголі, або залити окропом. Коли набубнявіє, злити зайву рідину та обсипати їх мукою (зовсім трошки). Коли тісто піднялося, додати родзинки, ще раз перемішати.

Сформувати паску: змастити руки рослинною олією, відщипнути шматок, округлити його, загортаючи краї вниз. Змащувати руки олією кожен раз. Заповнити форму тістом майже до половини. Форми з пасками накрити та знову дати підійти. Добре підходять в розігрітій до 50 градусів духовці при відчинених дверцятах. Змастити жовтком. Випікати при 160-170 градусах 40 хвилин.

Прикрасити паски глазур'ю і готово!

Ніжна й м'яка паска на сметані

Рецепт паски на сметані

Інгредієнти:

  • Молоко - 375 мл;
  • Свіжі дріжджі - 42 г;
  • Цукор - 1,5 склянки;
  • Сода гашена оцтом - 0,5 ч.л;
  • Борошно -1 кг;
  • Вершкове масло - 175 г;
  • Яйця - 3 шт.;
  • Жовток - 1 шт.;
  • Цедра 1 лимона, лайма, апельсина;
  • Ізюм - 1 стакан;
  • Сметана - 250 мл.

Приготування:

Спочатку зробити опару: розламати дріжджі на маленькі шматочки у великій місткості, додати до них половину цукру, трохи борошна, тепле молоко і соду, погашену оцтом, для того, щоб спрацювали дріжджі. Накрити рушником і поставити в тепле місце на годину. Маса повинна збільшитися вдвічі.

В окремій місткості змішати яйця і жовток, м'яке масло, цукор, сметану, цедру до однорідної консистенції й тільки потім додати борошно.

Коли опара піднялася, додати її до другої суміші та перемішати руками. Якщо тісто сильно рідке, то можна додати ще трохи борошна. Накрити рушником і залишити, в ідеалі, на ніч, але можна на пару годин.

Добре вимішати тісто (можна замісити в комбайні), воно повинно відлипати від рук. Додати родзинки.

Якщо у вас металеві формочки, то необхідно змастити їх вершковим маслом і заповнити форму трохи менше ніж на 2/3. Накрити рушником і почекати 10 хв поки тісто знову підніметься. В цей час розігріти духовку до 170 градусів.

Поставити форми в духовку і не відкривати її перші 10 хвилин. Маленькі паски випікаються близько 30 хвилин, середні - 50 хвилин. Коли паски спечуться, дайте їм охолонути в формочках 10-15 хвилин. І готово!

Ароматна паска з цукатами

Паска з цукатами

Інгредієнти:

  • Молоко - 0,5 л;
  • Дріжджі - 100 г;
  • Вершкове масло - 140 г;
  • Цукор - 500 г;
  • Лимон - 1 шт.;
  • Цукати - 100 г;
  • Ванілін - 3 г;
  • Рослинна олія;
  • Борошно - 1,5 кг.

Приготування:

Молоко перекип'ятити й охолодити. Дріжджі розтерти зі 100 г цукру і додати тепле молоко. Просіяти трохи борошна і добре розмішати (повинна бути консистенція, схожа на сметану). Залишити опару на 1-2 години в теплі.

З лимона натерти цедру і вичавити сік.

Яйця міксером збити з цукром, що залишився до піни та вилити в опару. Туди ж додати родзинки, ванілін, натерту цедру лимона і сік.

Частинами додавати просіяне борошно і добре замісити тісто. Руки й поверхню трохи змочити рослинною олією, щоб тісто не прилипало.

Тісто відщипнути, сформувати коло і розкласти у паперові або металеві форми (трохи вище половини) і залишити на 30 хвилин в теплі.

Випікати в розігрітій до 170 градусів духовці до готовності.

Три простих рецепти ідеальної глазурі для паски

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Яна Мосійчук
Автор: Яна Мосійчук
Перегляди: 66

Все по темі:

Кулинария, Паска, Великдень, Рецепти, Рецепт паски.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 З Днем швидкої допомоги і Днем охорони праці: картинки і листівки зі святами
02 "Є про що поговорити": Єрмак оцінив майбутню зустріч Зеленського з Путіним (відео)
03 У Росії винесли вирок блогеру, який довів свою дівчину до смерті під час стріму
04 Одужало вдвічі більше, ніж захворіло: свіжі дані по COVID-19 в Україні 28 квітня
05 Не тільки підрив: ще один український військовий постраждав на Донбасі через обстріл бойовиків
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Не тільки підрив: ще один український військовий постраждав на Донбасі через обстріл бойовиків
Не тільки підрив: ще один український військовий постраждав на Донбасі через обстріл бойовиків
Зеленський знайшов &quot;ідеальне місце&quot; для зустрічі з Путіним
Зеленський знайшов "ідеальне місце" для зустрічі з Путіним
Київ послаблює карантин на травневі свята, але ряд обмежень ще залишаться
Київ послаблює карантин на травневі свята, але ряд обмежень ще залишаться
У Росії винесли вирок блогеру, який довів свою дівчину до смерті під час стріму
У Росії винесли вирок блогеру, який довів свою дівчину до смерті під час стріму
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся