Три простих рецепти ідеальної глазурі для паски

Окрасою великодніх пасок є блискуча і солодка глазур, але не у всіх вона виходить. Пропонуємо три простих рецепти смачної помадки для паски, які зроблять вашу випічку ще смачніше.
Білкова глазур
Інгредієнти:
Приготування:
Яєчний білок збивати міксером на мінімальній швидкості та паралельно додавати просіяну цукрову пудру до загустіння. За бажанням можна додати барвник. Покрити кожну пасочку глазур'ю і прикрасити на смак.
Інгредієнти:
Приготування:
На водяній бані (щоб посуд з шоколадом не торкалась води) розтопити шоколад.
В окремій тарілці змішати молоко з цукровою пудрою до однорідного стану.
В розтоплений шоколад по ложці додавати молоко з пудрою і постійно перемішувати, регулюючи щільність (глазур не повинна бути рідкою).
Поливати готовою глазур'ю вже охолоджену випічку.
Інгредієнти:
Приготування:
Замочити желатин в холодній воді.
Налити в каструлю воду і висипати цукор, варити на вогні трохи нижче середнього до повного розчинення цукру.
Після того як сироп буде готовий, зняти з вогню і дати заспокоїтися бульбашкам.
Потім об'єднати сироп з желатином, і збивати до того моменту, коли глазур стане білою.
Не варто збивати занадто довго, інакше маса почне застигати прямо в чаші.
Вмочити кожну паску в глазур і швидко прикрасити.
Глазур дуже швидко застигає. Через 5 хвилин вже покривається скоринкою і через годину повністю твердне. Але на ваших пасках буде мати гарний вигляд!