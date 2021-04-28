Три простих рецепти ідеальної глазурі для паски

Окрасою великодніх пасок є блискуча і солодка глазур, але не у всіх вона виходить. Пропонуємо три простих рецепти смачної помадки для паски, які зроблять вашу випічку ще смачніше.

Білкова глазур

Інгредієнти:

Яєчні білки - 1 шт.;

Цукрова пудра - 250 г (приблизно).

Приготування:

Яєчний білок збивати міксером на мінімальній швидкості та паралельно додавати просіяну цукрову пудру до загустіння. За бажанням можна додати барвник. Покрити кожну пасочку глазур'ю і прикрасити на смак.

Глазур з шоколадом

Інгредієнти:

Білий шоколад - 100 г;

Молоко - 2 ст.л;

Пудра цукрова - 180 г.

Приготування:

На водяній бані (щоб посуд з шоколадом не торкалась води) розтопити шоколад.

В окремій тарілці змішати молоко з цукровою пудрою до однорідного стану.

В розтоплений шоколад по ложці додавати молоко з пудрою і постійно перемішувати, регулюючи щільність (глазур не повинна бути рідкою).

Поливати готовою глазур'ю вже охолоджену випічку.

Глазур без яєць

Інгредієнти:

Желатин - 5 г;

Вода для желатину - 20 г;

Цукор - 200 г;

Вода для сиропу - 50 г.

Приготування:

Замочити желатин в холодній воді.

Налити в каструлю воду і висипати цукор, варити на вогні трохи нижче середнього до повного розчинення цукру.

Після того як сироп буде готовий, зняти з вогню і дати заспокоїтися бульбашкам.

Потім об'єднати сироп з желатином, і збивати до того моменту, коли глазур стане білою.

Не варто збивати занадто довго, інакше маса почне застигати прямо в чаші.

Вмочити кожну паску в глазур і швидко прикрасити.

Глазур дуже швидко застигає. Через 5 хвилин вже покривається скоринкою і через годину повністю твердне. Але на ваших пасках буде мати гарний вигляд!