Пиріг з ревенем на кефірі: легкий і простий покроковий рецепт з фото

На вулиці потеплішало і настав час першої зелені. Але серед салатного листя, петрушки, руколи є універсальна рослина - ревінь або румбамбар, з якого і варення можна приготувати, і салат, і пиріг спекти. Спеціально для вас "Телеграф" підготував рецепт шалено смачного пирога з ревенем.

Інгредієнти:

Яйця - 3 шт.;

Цукор - 150 г;

Кефір - 150 г;

Оливкова олія - 35 г;

Сода - 6 г;

Сіль - щіпка;

Ревінь - 100 г.

Приготування:

За допомогою міксера яйця збити до пишної піни, потім всипати цукор і сіль. Збивати до загустіння.

У яєчну суміш додати кефір і оливкову олію, добре перемішати до однорідної консистенції.

Після цього частинами додати просіяне борошно та соду. І постійно перемішувати, щоб не було грудочок.

Тепер необхідно помити й зняти верхній жорсткий шар з ревеню і нарізати невеликими шматочками.

Вилити частину тіста в форму, зверху викласти ревінь і наверх вилити інше тісто.

Випікати приблизно 30-40 хвилин, до сухої палички (дерев'яна шпажка або зубочистка при заглибленні в тісто, повинна виходити сухою).

При бажанні, зверху посипати цукровою пудрою.

Смачного!