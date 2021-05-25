Пиріг з ревенем на кефірі: легкий і простий покроковий рецепт з фото

На вулиці потеплішало і настав час першої зелені. Але серед салатного листя, петрушки, руколи є універсальна рослина - ревінь або румбамбар, з якого і варення можна приготувати, і салат, і пиріг спекти. Спеціально для вас "Телеграф" підготував рецепт шалено смачного пирога з ревенем.
За допомогою міксера яйця збити до пишної піни, потім всипати цукор і сіль. Збивати до загустіння.
У яєчну суміш додати кефір і оливкову олію, добре перемішати до однорідної консистенції.
Після цього частинами додати просіяне борошно та соду. І постійно перемішувати, щоб не було грудочок.
Тепер необхідно помити й зняти верхній жорсткий шар з ревеню і нарізати невеликими шматочками.
Вилити частину тіста в форму, зверху викласти ревінь і наверх вилити інше тісто.
Випікати приблизно 30-40 хвилин, до сухої палички (дерев'яна шпажка або зубочистка при заглибленні в тісто, повинна виходити сухою).
При бажанні, зверху посипати цукровою пудрою.
Смачного!