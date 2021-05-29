Топ-7 шалено смачних і легких салатів зі шпинатом: покрокові рецепти з фото

Почався сезон свіжої зелені, і одним з найпопулярніших рослин є шпинат. Крім свого відмінного смаку, він ще й дуже корисний. "Телеграф" підготував сім простих та смачних рецептів салатів зі шпинатом, які ви точно полюбите.

Салат зі шпинатом і сиром

Інгредієнти:

Шпинат - 150 г;

Яйця курячі - 2-3 шт.;

Сир сулугуні або моцарела - 120 г;

Сметана або йогурт без добавки - 3-4 ст. л. ;

Лимонний сік - 1 ст. л. ;

Сіль, перець - на смак.

Приготування

Шпинат промити та висушити, яйця зварити круто і розрізати на 4 часточки. Сир нарізати кубиками. Всі інгредієнти викласти на тарілку, посолити, поперчити, полити лимонним соком і заправити сметаною або йогуртом. Можна подавати на стіл!

Салат зі шпинатом і беконом

Інгредієнти:

Шпинат - 120 г;

Бекон - 100 г;

Яйця - 2 шт.;

Печериці - 3 шт.;

Оливкова олія - 4 ст. л.;

Солодкий цибуля (за бажанням) - 0,5 шт.;

Мед (за бажанням) - 0,5 ч. л.;

Оцет (краще яблучний) - 1 ч. л.;

Сіль і перець - щіпка.

Приготування:

Шпинат помити та добре просушити. Бекон і печериці нарізати скибочками й трохи підсмажити. Яйця відварити та нарізати кубиками. Лук очистити й тонко нарізати півкільцями. В окремому посуді зробити соус: змішати масло, мед, оцет, сіль, перець і розмішати. Все викласти в тарілку і залити готовим соусом. Смачного!

Салат зі шпинатом і печеним буряком

Інгредієнти:

Шпинат - 200 г;

Буряк - 1 шт. (Невелика);

Петрушка - за бажанням;

М'ята - 1 гілочка;

Часник - 1 зубчик;

Оцет (яблучний) - 2 ст. л.;

Зіра - 1 ч.л.;

Оливкова олія - 5 ст. л.;

Сіль перець.

Приготування:

Шпинат добре помити та залишити просушити. Буряк запекти до готовності й нарізати невеликими кубиками. Петрушку і м'яту промити й нарізати. У глибоку тарілку вилити масло, оцет, сіль, перець, зіру і пропущений через часнодавку часник і добре розмішати готовий соус. Шпинат, буряк, м'яту і петрушку викласти в тарілку і залити соусом. І акуратно розмішати. Готово!

Салат зі шпинатом і огірком

Інгредієнти:

Шпинат - 200 г;

Огірки - 2 шт.;

Яйця - 2 шт.;

Оливкова олія - 3-4 ст. л.;

Кунжут - 1 ч.л.;

Сіль і перець на смак.

Приготування:

Огірки помити й нарізати невеликими шматочками. Яйця відварити та нарізати кубиками. Шпинат помити й висушити. Все викласти в салатницю, додати рослинну олію, сіль, перець і перемішати. Зверху посипати кунжутом. Можна насолоджуватися!

Салат зі шпинатом і оливками

Інгредієнти:

Рукола - 100 г;

Шпинат - 100 г;

Петрушка - кілька гілок;

Помідори - 2 шт.;

Огірки - 2 шт.;

Оливки - 50 г;

Рослинна олія - 4-5 ст. л.;

Оцет винний - 1 ст. л.;

Французька гірчиця - 1 ч. л.;

Сіль і перець на смак.

Приготування:

Шпинат, руколу і петрушку промити та трохи порвати. Помідори й огірки помити та нарізати кубиками. У глибокий салатник викласти шпинат, руколу, петрушку, помідори, огірки та оливки. Приготувати соус: змішати масло, оцет, гірчицю і спеції, після чого залити зелень. Знову все перемішати. Смачного!

Салат зі шпинатом і полуницею

Інгредієнти:

Шпинат - 130 г;

Полуниця - 120 г;

Яблуко - 1 шт.;

М'ята - кілька гілочок;

Оливкова олія - 3-4 ст. л.;

Апельсиновий сік - 2-3 ст. л.;

Сіль - за бажанням.

Приготування

Шпинат промити та висушити. Полуницю промити й розрізати навпіл. Яблуко очистити від шкірки та нарізати кубиками. М'яту помити й порвати на шматочки. Всі інгредієнти викласти в салатник, полити апельсиновим соком, оливковою олією та обережно перемішати. Можна подавати на стіл!

Салат зі шпинатом і курячим філе

Інгредієнти:

Шпинат - 150 г;

Помідори - 1-2 шт.;

Куряче філе - 200 г;

Солодка цибуля - 0,5 шт.;

Часник - 1 зубчик;

Оцет - 2 ч. л.;

Рослинна олія - 4 ст. л.;

Сіль і перець на смак і бажанням.

Приготування:

Шпинат промити та висушити. Куряче філе помити, нарізати кубиками й обсмажити на сковороді на рослинній олії до готовності. Помідори нарізати також кубиками. Солодку цибулю нарізати тонкими півкільцями. Тепер необхідно приготувати соус: в глибокій тарілці змішати масло, сіль, перець, оцет і пропущений через прес часник. Всі інгредієнти перекласти в салатник і полити готовим соусом, добре перемішати. Смачного!