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Топ-7 шалено смачних і легких салатів зі шпинатом: покрокові рецепти з фото

Топ-7 шалено смачних і легких салатів зі шпинатом: покрокові рецепти з фото
Оновлено 11:54 Сьогодні Телеграф

Почався сезон свіжої зелені, і одним з найпопулярніших рослин є шпинат. Крім свого відмінного смаку, він ще й дуже корисний. "Телеграф" підготував сім простих та смачних рецептів салатів зі шпинатом, які ви точно полюбите.

Салат зі шпинатом і сиром

Салат со шпинатом и сыром

Інгредієнти:

  • Шпинат - 150 г;
  • Яйця курячі - 2-3 шт.;
  • Сир сулугуні або моцарела - 120 г;
  • Сметана або йогурт без добавки - 3-4 ст. л. ;
  • Лимонний сік - 1 ст. л. ;
  • Сіль, перець - на смак.

Приготування

Шпинат промити та висушити, яйця зварити круто і розрізати на 4 часточки. Сир нарізати кубиками. Всі інгредієнти викласти на тарілку, посолити, поперчити, полити лимонним соком і заправити сметаною або йогуртом. Можна подавати на стіл!

Салат зі шпинатом і беконом

Салат со шпинатом и беконом

Інгредієнти:

Шпинат - 120 г;
Бекон - 100 г;
Яйця - 2 шт.;
Печериці - 3 шт.;
Оливкова олія - 4 ст. л.;
Солодкий цибуля (за бажанням) - 0,5 шт.;
Мед (за бажанням) - 0,5 ч. л.;
Оцет (краще яблучний) - 1 ч. л.;
Сіль і перець - щіпка.

Приготування:

Шпинат помити та добре просушити. Бекон і печериці нарізати скибочками й трохи підсмажити. Яйця відварити та нарізати кубиками. Лук очистити й тонко нарізати півкільцями. В окремому посуді зробити соус: змішати масло, мед, оцет, сіль, перець і розмішати. Все викласти в тарілку і залити готовим соусом. Смачного!

Салат зі шпинатом і печеним буряком

Салат со шпинатом и печеной свеклой

Інгредієнти:

Шпинат - 200 г;
Буряк - 1 шт. (Невелика);
Петрушка - за бажанням;
М'ята - 1 гілочка;
Часник - 1 зубчик;
Оцет (яблучний) - 2 ст. л.;
Зіра - 1 ч.л.;
Оливкова олія - 5 ст. л.;
Сіль перець.

Приготування:

Шпинат добре помити та залишити просушити. Буряк запекти до готовності й нарізати невеликими кубиками. Петрушку і м'яту промити й нарізати. У глибоку тарілку вилити масло, оцет, сіль, перець, зіру і пропущений через часнодавку часник і добре розмішати готовий соус. Шпинат, буряк, м'яту і петрушку викласти в тарілку і залити соусом. І акуратно розмішати. Готово!

Салат зі шпинатом і огірком

Інгредієнти:

Шпинат - 200 г;
Огірки - 2 шт.;
Яйця - 2 шт.;
Оливкова олія - 3-4 ст. л.;
Кунжут - 1 ч.л.;
Сіль і перець на смак.

Приготування:

Огірки помити й нарізати невеликими шматочками. Яйця відварити та нарізати кубиками. Шпинат помити й висушити. Все викласти в салатницю, додати рослинну олію, сіль, перець і перемішати. Зверху посипати кунжутом. Можна насолоджуватися!

Салат зі шпинатом і оливками

Салат со шпинатом и оливками

Інгредієнти:

Рукола - 100 г;
Шпинат - 100 г;
Петрушка - кілька гілок;
Помідори - 2 шт.;
Огірки - 2 шт.;
Оливки - 50 г;
Рослинна олія - 4-5 ст. л.;
Оцет винний - 1 ст. л.;
Французька гірчиця - 1 ч. л.;
Сіль і перець на смак.

Приготування:

Шпинат, руколу і петрушку промити та трохи порвати. Помідори й огірки помити та нарізати кубиками. У глибокий салатник викласти шпинат, руколу, петрушку, помідори, огірки та оливки. Приготувати соус: змішати масло, оцет, гірчицю і спеції, після чого залити зелень. Знову все перемішати. Смачного!

Салат зі шпинатом і полуницею

Салат со шпинатом и клубникой

Інгредієнти:

Шпинат - 130 г;
Полуниця - 120 г;
Яблуко - 1 шт.;
М'ята - кілька гілочок;
Оливкова олія - 3-4 ст. л.;
Апельсиновий сік - 2-3 ст. л.;
Сіль - за бажанням.

Приготування

Шпинат промити та висушити. Полуницю промити й розрізати навпіл. Яблуко очистити від шкірки та нарізати кубиками. М'яту помити й порвати на шматочки. Всі інгредієнти викласти в салатник, полити апельсиновим соком, оливковою олією та обережно перемішати. Можна подавати на стіл!

Салат зі шпинатом і курячим філе

Салат со шпинатом и куриным филе

Інгредієнти:

Шпинат - 150 г;
Помідори - 1-2 шт.;
Куряче філе - 200 г;
Солодка цибуля - 0,5 шт.;
Часник - 1 зубчик;
Оцет - 2 ч. л.;
Рослинна олія - 4 ст. л.;
Сіль і перець на смак і бажанням.

Приготування:

Шпинат промити та висушити. Куряче філе помити, нарізати кубиками й обсмажити на сковороді на рослинній олії до готовності. Помідори нарізати також кубиками. Солодку цибулю нарізати тонкими півкільцями. Тепер необхідно приготувати соус: в глибокій тарілці змішати масло, сіль, перець, оцет і пропущений через прес часник. Всі інгредієнти перекласти в салатник і полити готовим соусом, добре перемішати. Смачного!

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Яна Мосійчук
Автор: Яна Мосійчук
Перегляди: 44

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Кулинария, Рецепти, Салати.
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