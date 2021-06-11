Торт зі шпинатним бісквітом: простий рецепт, який точно сподобається

Всі люблять побалувати себе смакотою, а ще краще, коли є можливість спробувати домашню випічку - адже вона практично завжди смачніше магазинної. Пропонуємо вашій увазі черговий рецепт, який точно припаде до душі - нумо приготуймо неймовірно смачний торт зі шпинатним бісквітом!

Інгредієнти:

Шпинат (свіжий або заморожений) - 110 г;

Олія - 90 г;

Цедра лимона;

Цукор - 80 г;

Яйця - 1 шт.;

Борошно - 100 г;

Розпушувач - 8 г;

Полуниця для прикраси (інші фрукти або ягоди).

Крем:

Сирний сир - 250 г;

Цукрова пудра - 50 г;

Масло вершкове - 100 г.

Приготування:

Шпинат промити та висушити. Викласти його в чашу блендера, додати масло і цедру лимона. Подрібнити до однорідності. Якщо використовуєте заморожений шпинат, то можна його не розморожувати.

В окремому посуді збити блендером до пишної піни яйце і цукор. Додати суміш шпинату і масла і ще трохи збити.

До яєчної суміші додати попередньо просіяне борошно і розпушувач. Обережно перемішати силіконовою лопаткою знизу вгору до однорідності.

Готове тісто викластися в форму й випікати при 170 градусах до готовності (перевіряти дерев'яною паличкою - при зануренні в бісквіт, вона повинна виходити сухою).

Бісквіт повинен охолонути й тільки тоді можна збирати торт.

Приготування крему:

Вершкове масло кімнатної температури збити з цукровою пудрою блендером до пишності. Потім додати сир і ще трохи збивати до однорідності.

Готовий крем перекласти в кондитерський мішок.

Бісквіт розрізати на два. Один шматок викласти на деко або на велику тарілку. Зверху відсадити крем. Накрити іншим коржем і зверху знову крем.

Прикрасити улюбленими фруктами, ягодами або солодощами.

Залишити на кілька годин для стабілізації.

Дана кількість інгредієнтів розраховане на форму діаметром 20 см. Якщо використовуєте велику форму, то кількість інгредієнтів також необхідно збільшити.