На пиві, кефірі та соєвому соусі: 8 рецептів, як смачно замаринувати м'ясо для шашлику (інфографіка)

Літо, сонце, спека, вихідні - чи це не привід вибратися на природу зі своїми друзями та посмажити шашлик. Тим більше синоптики обіцяють потепління.

Нагадаємо, що дієтолог Ірина Морозова розповіла, що від маринаду для шашлику на основі оцту і майонезу краще відмовитися, адже він дуже небезпечний для здоров'я. Через спеку майонез виділяє шкідливі для організму речовини.

Так, як же смачно і головне без шкоди для здоров'я замаринувати м'ясо для шашлику?

"Телеграф" поспішає Вам на допомогу і пропонує Вашій увазі топ-8 рецептів маринадів для шашлику:

Раніше, "Телеграф" писав, як правильно замаринувати і смажити шашлик, щоб він був соковитим і смачним.