Чіабата: простий рецепт смачного хліба

Любите смачний і свіжий хліб? Ми знаємо простий рецепт чіабати. Спеціально для вас "Телеграф" підготував легкий покроковий рецет ніжної чіабати.

Інгредієнти:

200 г борошна;

160 г води прохолодної води;

2 г солі;

2 г свіжих дріжджів.

Приготування:

Змішати всі інгредієнти в глибокій мисці, щільно закрити плівкою та вкрити рушником, і залишити на 12 годин при кімнатній температурі.

Опісля добре присипати мукою стільницю. Викласти тісто та скласти конвертом (важливо не розкатувати, все робити руками)і залишити на 15 хвилин.

Випікати в закритій формі. Духовку розігріти до 240 градусів. Поставити туди форму з кришкою на 15-20 хвилин. Потім викласти туди тісто і накрити кришкою і випікати так 30 хвилин.

Тоді зняти кришку і ще випікати 10-15 хвилин до золотистої скоринки.

Остудити на решітці. Вживати вже повністю охолодженною.

З даної порції інгредієнтів виходить одна чіабата.

Смачного!