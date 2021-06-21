Чіабата: простий рецепт смачного хліба

Любите смачний і свіжий хліб? Ми знаємо простий рецепт чіабати. Спеціально для вас "Телеграф" підготував легкий покроковий рецет ніжної чіабати.
Інгредієнти:
Приготування:
Змішати всі інгредієнти в глибокій мисці, щільно закрити плівкою та вкрити рушником, і залишити на 12 годин при кімнатній температурі.
Опісля добре присипати мукою стільницю. Викласти тісто та скласти конвертом (важливо не розкатувати, все робити руками)і залишити на 15 хвилин.
Випікати в закритій формі. Духовку розігріти до 240 градусів. Поставити туди форму з кришкою на 15-20 хвилин. Потім викласти туди тісто і накрити кришкою і випікати так 30 хвилин.
Тоді зняти кришку і ще випікати 10-15 хвилин до золотистої скоринки.
Остудити на решітці. Вживати вже повністю охолодженною.
З даної порції інгредієнтів виходить одна чіабата.
Смачного!