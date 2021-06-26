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Незвичайна закуска з нуту: покроковий рецепт приготування хумуса
Незвичайна закуска з нуту: покроковий рецепт приготування хумуса

Незвичайна закуска з нуту: покроковий рецепт приготування хумуса

Незвичайна закуска з нуту: покроковий рецепт приготування хумуса
Оновлено 10:05 Сьогодні Телеграф

Хочеться чогось цікавого і незвичайного? Спробуйте національне блюдо ізраїльської та ліванської кухні - хумус. Готується легко, а подавати хумус можна як соус, закуску або намазку, з хлібом, лавашем або питою. Спеціально для вас "Телеграф" підготував простий покроковий рецепт.

Інгредієнти

  • Нут - 200 г;
  • Кунжут білий сир - 90 г (або готова кунжутова паста);
  • Часник - 2 зубчики;
  • Оливкова олія - 3 ст. л;
  • Лимонний сік - 3 ст.л;
  • Сіль і копчена паприка на смак.

Приготування:

Нут замочити на 12 годин. Потім злити воду і залити великою кількістю чистої води. Варити 2-3 години до готовності (повинен стати м'яким).

Відвар не виливати, він ще стане в пригоді (150-200 мл).

Кунжут обсмажити до золотистого кольору, висипати в блендер і подрібнити до стану однорідної пасти (або можна купити готову пасту). Потім в блендер додати відварений нут, масло, лимонний сік, частина залишеного відвару і спеції.

Збити в блендері до однорідної маси. При необхідності додавати рідину. Повинна вийти ніжна й однорідна паста.

Кількість солі та паприки регулювати на смак.

Готовий хумус перекласти в тарілку і можна подавати на стіл. Смачного!

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Яна Мосійчук
Автор: Яна Мосійчук
Перегляди: 33

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Кулинария, Хумус, Рецепти, Домашня кухня.
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