Незвичайна закуска з нуту: покроковий рецепт приготування хумуса

Хочеться чогось цікавого і незвичайного? Спробуйте національне блюдо ізраїльської та ліванської кухні - хумус. Готується легко, а подавати хумус можна як соус, закуску або намазку, з хлібом, лавашем або питою. Спеціально для вас "Телеграф" підготував простий покроковий рецепт.

Інгредієнти

Нут - 200 г;

Кунжут білий сир - 90 г (або готова кунжутова паста);

Часник - 2 зубчики;

Оливкова олія - 3 ст. л;

Лимонний сік - 3 ст.л;

Сіль і копчена паприка на смак.

Приготування:

Нут замочити на 12 годин. Потім злити воду і залити великою кількістю чистої води. Варити 2-3 години до готовності (повинен стати м'яким).

Відвар не виливати, він ще стане в пригоді (150-200 мл).

Кунжут обсмажити до золотистого кольору, висипати в блендер і подрібнити до стану однорідної пасти (або можна купити готову пасту). Потім в блендер додати відварений нут, масло, лимонний сік, частина залишеного відвару і спеції.

Збити в блендері до однорідної маси. При необхідності додавати рідину. Повинна вийти ніжна й однорідна паста.

Кількість солі та паприки регулювати на смак.

Готовий хумус перекласти в тарілку і можна подавати на стіл. Смачного!