Незвичайна закуска з нуту: покроковий рецепт приготування хумуса

Хочеться чогось цікавого і незвичайного? Спробуйте національне блюдо ізраїльської та ліванської кухні - хумус. Готується легко, а подавати хумус можна як соус, закуску або намазку, з хлібом, лавашем або питою. Спеціально для вас "Телеграф" підготував простий покроковий рецепт.
Нут замочити на 12 годин. Потім злити воду і залити великою кількістю чистої води. Варити 2-3 години до готовності (повинен стати м'яким).
Відвар не виливати, він ще стане в пригоді (150-200 мл).
Кунжут обсмажити до золотистого кольору, висипати в блендер і подрібнити до стану однорідної пасти (або можна купити готову пасту). Потім в блендер додати відварений нут, масло, лимонний сік, частина залишеного відвару і спеції.
Збити в блендері до однорідної маси. При необхідності додавати рідину. Повинна вийти ніжна й однорідна паста.
Кількість солі та паприки регулювати на смак.
Готовий хумус перекласти в тарілку і можна подавати на стіл. Смачного!