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Сирна галета з моцарелою: простий покроковий рецепт

Сирна галета з моцарелою: простий покроковий рецепт
Оновлено 14:30 Сьогодні Телеграф

Хочеться чогось смачненького і корисного? У нас є відмінний варіант. Сирна галета з моцарелою - саме те, що потрібно для живильного перекусу.

Інгредієнти

Тісто:

Сир - 100 г;
Яйця - 1 шт.;
Щіпка солі і цукру;
Розпушувач - 0.5 ч.л.;
Борошно - 160-200 м

Начинка:

Помідори - 2 шт.;
Моцарелла - 1 головка велика;
Сіль, перець, базилік.

Приготування тіста

Сир подрібнити в блендері з яйцем.

Потім додати всі інші інгредієнти і замісити тісто.

Має утворитися м'яке тісто, яке майже не липне до рук.

Тісто загорнути в плівку і залишити на 15 хвилин при кімнатній температурі.

Приготування начинки

Помідори та сир нарізати кружечками.

Стільницю добре присипати борошном і з тіста розкатати тонке коло. Готовий пласт перемістити на змащене маслом деко або пергамент.

Потім викласти начинку і злегка загнути краю (як на фото). Посипати сіллю, перцем і базиліком.

Краї трохи змастити водою і випікати при 170 градусах 25-30 хвилин до рум'янцю (режим верх-низ без конвекції). Охолодити й можна насолоджуватися!

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Яна Мосійчук
Автор: Яна Мосійчук
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Кулинария, Рецепти, Домашня кухня.
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