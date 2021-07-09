Сирна галета з моцарелою: простий покроковий рецепт

Хочеться чогось смачненького і корисного? У нас є відмінний варіант. Сирна галета з моцарелою - саме те, що потрібно для живильного перекусу.
Тісто:
Сир - 100 г;
Яйця - 1 шт.;
Щіпка солі і цукру;
Розпушувач - 0.5 ч.л.;
Борошно - 160-200 м
Начинка:
Помідори - 2 шт.;
Моцарелла - 1 головка велика;
Сіль, перець, базилік.
Сир подрібнити в блендері з яйцем.
Потім додати всі інші інгредієнти і замісити тісто.
Має утворитися м'яке тісто, яке майже не липне до рук.
Тісто загорнути в плівку і залишити на 15 хвилин при кімнатній температурі.
Помідори та сир нарізати кружечками.
Стільницю добре присипати борошном і з тіста розкатати тонке коло. Готовий пласт перемістити на змащене маслом деко або пергамент.
Потім викласти начинку і злегка загнути краю (як на фото). Посипати сіллю, перцем і базиліком.
Краї трохи змастити водою і випікати при 170 градусах 25-30 хвилин до рум'янцю (режим верх-низ без конвекції). Охолодити й можна насолоджуватися!