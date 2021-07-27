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Крамбл з ягодами: надзвичайно смачний літній десерт

Крамбл з ягодами: надзвичайно смачний літній десерт
Оновлено 13:01 Сьогодні Телеграф

Хочеться дуже смачного десерту, але швидкого приготування? Легко! У нас є такий рецепт! Особливо актуальний він літом, коли є багато ягід!

Спеціально для вас "Телеграф" підготував надзвичайно простий і смачний рецепт крамблу з ягодами.

Інгредієнти:

  • Борошно - 100 г;
  • Цукор - 50 г;
  • Масло - 50 г;
  • Ваніль або коричневий цукор для посипки.

Начинка:

  • Ягоди або фрукти - 400 г (можна змішати);
  • морозиво для подачі за бажанням.

Приготування:

Об‘єднати борошно з цукром, додати холодне масло порізане кубиками та швидко розтерти до крихти. Поставити у морозильну камеру.

Тим часом приготувати начинку: якщо ягоди чи фрукти дуже кислі, додати трішки цукру та перемішати. Якщо смак вас задовільняє, цукор додавати не потрібно.

У форму (можна 1 велику або в окремі креманки) викласти ягідки, тоді засипати тістом, посипати цукром і випікати у розігрітій духовці до 200 градусів (режим верх-низ без конвекції) 20-25 хвилин.

Охолодити (достатньо до теплого стану) і вже можна подавати.

Смачного!

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Яна Мосійчук
Автор: Яна Мосійчук
Перегляди: 47

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Ягоди, Рецепти, крамбл.
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