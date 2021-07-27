Крамбл з ягодами: надзвичайно смачний літній десерт

Хочеться дуже смачного десерту, але швидкого приготування? Легко! У нас є такий рецепт! Особливо актуальний він літом, коли є багато ягід!
Спеціально для вас "Телеграф" підготував надзвичайно простий і смачний рецепт крамблу з ягодами.
Об‘єднати борошно з цукром, додати холодне масло порізане кубиками та швидко розтерти до крихти. Поставити у морозильну камеру.
Тим часом приготувати начинку: якщо ягоди чи фрукти дуже кислі, додати трішки цукру та перемішати. Якщо смак вас задовільняє, цукор додавати не потрібно.
У форму (можна 1 велику або в окремі креманки) викласти ягідки, тоді засипати тістом, посипати цукром і випікати у розігрітій духовці до 200 градусів (режим верх-низ без конвекції) 20-25 хвилин.
Охолодити (достатньо до теплого стану) і вже можна подавати.
Смачного!