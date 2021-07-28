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Кетчуп з кабачків: простий рецепт дуже смачного соусу

Кетчуп з кабачків: простий рецепт дуже смачного соусу
Оновлено 16:26 Сьогодні Телеграф

Не знаєте що цікавого приготувати з кабачків? У нас є дуже смачний і одночасно простий рецепт соусу, який точно вас здивує.

Інгредієнти

  • Кабачки - 1.5 кг;
  • Лук - 0.5 кг;
  • Цукор - 300 г;
  • Сіль - 2 ст.л.;
  • Лавровий лист - 3-4 шт.;
  • Гвоздика - 3 бутончики;
  • Червоний перець мелений - 0.5 ч.л.;
  • Томатна паста (25%) - 1 банка;
  • Щіпка кориці;
  • Оцет - 120 м

Приготування

Кабачки порізати кубиками. Лук також дрібно порізати. Все це викласти у велику каструлю, засипати цукром і сіллю. Залишити на 2 години при кімнатній температурі.

Через 2 години додати лавровий лист і гвоздику. Варити 30 хвилин.

Дістати лавровий лист і гвоздику. І додати перець, томатну пасту, корицю та оцет. Збити все блендером до однорідності. Варити ще 15-20 хвилин.

Готово! Можна насолоджуватися, або закрити в банки на зиму.

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Яна Мосійчук
Автор: Яна Мосійчук
Перегляди: 40

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