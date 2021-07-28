Кетчуп з кабачків: простий рецепт дуже смачного соусу

Не знаєте що цікавого приготувати з кабачків? У нас є дуже смачний і одночасно простий рецепт соусу, який точно вас здивує.
Кабачки порізати кубиками. Лук також дрібно порізати. Все це викласти у велику каструлю, засипати цукром і сіллю. Залишити на 2 години при кімнатній температурі.
Через 2 години додати лавровий лист і гвоздику. Варити 30 хвилин.
Дістати лавровий лист і гвоздику. І додати перець, томатну пасту, корицю та оцет. Збити все блендером до однорідності. Варити ще 15-20 хвилин.
Готово! Можна насолоджуватися, або закрити в банки на зиму.