У Росії третій день серед поліцейських поспіль відбуваються самогубства

У Росії поліцейські третій день поспіль здійснюють самогубства.
Про це Ura.ru повідомили в регіональному управлінні МВС.
Так, в Тюмені близько восьми годин ранку 10 березня з вогнепальним пораненням знайдено мертвим оперуповноважений. За даними проекту "Омбудсмен поліції", загиблий на ім'я Азат заступив на добове чергування у складі слідчо-оперативної групи, отримав табельну зброю, після чого пішов у туалет і покінчив з собою.
8 березня в місті Нар'ян-Мар вчинив самогубство начальник наркоконтролю полковник Євген Солонович. Його знайшли мертвим у своїй квартирі. Причиною суїциду могло стати затримання господаря місцевого нічного клубу "Адреналін" за збут наркотиків, який міг почати співпрацювати зі слідством і дати свідчення на Солоновича.
9 березня у своєму кабінеті покінчив з собою командир відділення ДАІ, капітан поліції Андрій Шигапов з міжмуніципального відділу МВС "Губахинський" в Пермському краї. Його затримали за кермом автомобіля в стані алкогольного сп'яніння. Шигапов скоїв суїцид у стані стресу, знаючи, що його виженуть з органів, попри 25 років вислуги.
Як повідомлялося, 17 лютого в Росії покінчили з собою троє співробітників поліції.