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У Росії третій день серед поліцейських поспіль відбуваються самогубства

У Росії третій день серед поліцейських поспіль відбуваються самогубства
14:17 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Один з правоохоронців, що вчинив самогубство, був капітаном поліції з 25-річним стажем.

У Росії поліцейські третій день поспіль здійснюють самогубства.

Про це Ura.ru повідомили в регіональному управлінні МВС.

Так, в Тюмені близько восьми годин ранку 10 березня з вогнепальним пораненням знайдено мертвим оперуповноважений. За даними проекту "Омбудсмен поліції", загиблий на ім'я Азат заступив на добове чергування у складі слідчо-оперативної групи, отримав табельну зброю, після чого пішов у туалет і покінчив з собою.

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8 березня в місті Нар'ян-Мар вчинив самогубство начальник наркоконтролю полковник Євген Солонович. Його знайшли мертвим у своїй квартирі. Причиною суїциду могло стати затримання господаря місцевого нічного клубу "Адреналін" за збут наркотиків, який міг почати співпрацювати зі слідством і дати свідчення на Солоновича.

9 березня у своєму кабінеті покінчив з собою командир відділення ДАІ, капітан поліції Андрій Шигапов з міжмуніципального відділу МВС "Губахинський" в Пермському краї. Його затримали за кермом автомобіля в стані алкогольного сп'яніння. Шигапов скоїв суїцид у стані стресу, знаючи, що його виженуть з органів, попри 25 років вислуги.

Як повідомлялося, 17 лютого в Росії покінчили з собою троє співробітників поліції.

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Полиция, Тюмень, Росія, Самогубства.
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