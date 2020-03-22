"Нехай там і сидять, якщо туди виїхали" - Білорусь не збирається робити евакуацію

Олександр Лукашенко повідомив, що громадян, котрі не повернулись на батьківщину після оголошення пандемії коронавірусу, Білорусь евакуювати не буде.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив проти повернення в країну громадян, які виїхали після попередження про пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Белта.

"Тим, хто виїхав після наших попереджень, - жодних чартерів. Нехай там і сидять, якщо туди виїхали", - заявив Лукашенко.

У Білорусі виявлено 76 випадків зараження коронавірусом, 15 осіб успішно пройшли курс лікування.

Усього у світі зафіксовано понад 304 тис. випадків зараження коронавірусом нового типу Covid-19. Майже 13 тис. випадків були летальними. Понад 91 тис. осіб чоловік успішно пройшли курс лікування