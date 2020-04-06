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Понеділок, 06.04.2020
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Кількість заражених коронавірусом у Росії перевищила 6 тисяч

Кількість заражених коронавірусом у Росії перевищила 6 тисяч
14:26 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: unsplash

За добу в Росії виявили 953 нових випадків зараження коронавірусом, таким чином, загальне число хворих у країні зросло до 6322.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на оперативний штаб з контролю за поширенням захворювання.

"За останню добу число інфікованих коронавірусом нового типу зросло на 954 і тепер становить 6343 людини", - повідомляє штаб.

Водночас слід врахувати, що одна людина з нових хворих - із Криму. І раніше 20 випадків також було зареєстровано в окупованому Росією Криму, в тому числі, Севастополі. З урахуванням цього в Росії загальне число інфікованих становить 6322.

Найбільше нових випадків було зареєстровано в Москві - 591, Підмосков'ї - 82, Петербурзі - 35. За добу в Росії від коронавірусу померло двоє людей. Загальна кількість жертв досягла 47.

Число тих, хто видужав після перенесеної коронавірусної інфекції, в Росії зросло до 406 людей. За останню добу був виписаний 51 пацієнт після одужання. В тому числі, 25 в Петербурзі і 8 в Москві.

У Росії через коронавірус померли вже 43 особи

За даними Worldmeters, на ранок 6 квітня в світі заражено коронавірусом 1 274 527 осіб, з них 264 838 одужали, 69 487 - померли.

В Україні за станом на 9 годину підтверджено 1 319 випадків COVID-19, з них 38 осіб померли, 28 - одужали: повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

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Пандемия, Росія, Коронавірус, Інфіковані, Заражені.
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