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У Чечні на 48 годин заборонили виходити з дому

У Чечні на 48 годин заборонили виходити з дому
07:20 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

З 5 квітня за розпорядженням Кадирова був обмежений в’їзд до регіону транспорту з-поза меж Чечні.

Голова російського регіону Чечня Рамзан Кадиров на два дні заборонив жителям виходити з дому. Карантинні заходи діятимуть 18 і 19 квітня, повідомив сам Кадиров у місцевому телеефірі, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Вихід на вулицю буде дозволений лише медичним працівникам, співробітникам дорожніх, комунальних та екстрених служб, а також тим у кого є спецперепустка.

Раніше видання "Новая газета" з посиланням на очевидців писала, що в Чечні, де з 29 березня почав діяти оголошений Кадировим карантин, поліцейським видали поліпропіленові труби, якими вони б’ють людей без захисних масок. При цьому джерела газети казали, що в регіоні немає в продажу захисних масок.

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Все по темі:

Чечня, Регион, Російська Федерація, Рамзан Кадиров, Каарантин.
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