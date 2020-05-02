Мер Москви Собянін: близько 2% населення міста хворі на COVID-19

"Москва подвоїла число тестувань на коронавірус. Такі результати показали скринінгові дослідження різних груп населення. Тобто мова йде про понад 250 тис. чоловік (за останніми офіційними даними, у столиці підтверджено 57,3 тис. випадків зараження)", - пише видання.
Мер зазначив, що 2% - це мінімальне значення серед світових міст, які вражені пандемією. За його словами, у столиці змогли стримати поширення інфекції за допомогою дисципліни і підтримки заходів самоізоляції з боку москвичів.
При цьому Собянін додав, що загроза наростає, і звернувся до жителів міста з проханням ставитись до заходів самоізоляції максимально відповідально.
За його словами, у столиці вдалося майже в два рази збільшити виявлення інфекції. Москва вийшла в світові лідери за цим показником.
Нагадаємо, за останню добу в Росії зареєстровано 9623 нових випадків захворювання на COVID-19, всього - 124 054 хворих.