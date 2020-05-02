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Мер Москви Собянін: близько 2% населення міста хворі на COVID-19

Мер Москви Собянін: близько 2% населення міста хворі на COVID-19
21:08 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Реальна кількість тих, хто заразився коронавірусом у Москві становить близько 2% населення міста. Про це заявив мер Москви Сергій Собянін.

"Москва подвоїла число тестувань на коронавірус. Такі результати показали скринінгові дослідження різних груп населення. Тобто мова йде про понад 250 тис. чоловік (за останніми офіційними даними, у столиці підтверджено 57,3 тис. випадків зараження)", - пише видання.

Мер зазначив, що 2% - це мінімальне значення серед світових міст, які вражені пандемією. За його словами, у столиці змогли стримати поширення інфекції за допомогою дисципліни і підтримки заходів самоізоляції з боку москвичів.

При цьому Собянін додав, що загроза наростає, і звернувся до жителів міста з проханням ставитись до заходів самоізоляції максимально відповідально.

За його словами, у столиці вдалося майже в два рази збільшити виявлення інфекції. Москва вийшла в світові лідери за цим показником.

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Нагадаємо, за останню добу в Росії зареєстровано 9623 нових випадків захворювання на COVID-19, всього - 124 054 хворих.

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Москва, Російська Федерація, Коронавірус, Інфіковані, Сергій Собянін, Мер Москви.
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