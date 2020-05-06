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У Росії коронавірус виявили у міністра культури

У Росії коронавірус виявили у міністра культури
17:45 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Міністр культури РФ Ольга Любімова захворіла на COVID-19 слідом за главою уряду Михайлом Мішустіним і міністром будівництва Володимиром Якушевим.

«Глава Мінкультури Ольга Любімова працює віддалено. Результати тесту на COVID-19 позитивні, міністр перебуває вдома, проводить робочі наради в режимі відеоконференції, бере участь у зустрічах і переговорах в онлайнформатах. Хвороба проходить у легкій формі, про госпіталізацію не йдеться», - про це повідомляє РБК з посиланням на речника глави Мінкульту Анну Усачову.

За минулу добу в Росії зафіксовано 10 536 інфікованих коронавірусом, загальна кількість хворих в РФ сягнула 165 697.

Спостерігачі наголошують, що за загальною кількістю інфікованих Росія впритул наблизилася до Німеччини і Франції. За даними Університету Джона Гопкінса, в Німеччині зафіксовано 167 тис. випадків COVID-19, у Франції - 169,6 тис.

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Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 3 744 765 випадків коронавірусу, зокрема 258 884 летальні, 1 249 328 осіб одужали.

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Министр, Росія, Хвороба, Коронавірус, Covid-19.
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