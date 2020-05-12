Росія друга у світі країна за кількістю інфікованих COVID-19

Станом на 12:20 за київським часом в Росії налічується вже 232 243 інфікованих.

Росія вийшла на другу позицію за кількістю хворих на коронавірус у світі. Нині РФ випереджають тільки США.

Про це свідчать дані мапи поширення вірусу при Університеті Джона Гопкінса.

Станом на 12:20 за київським часом в Росії налічується вже 232 243 інфікованих. При цьому 2 116 громадян загинули.

У США пацієнтів з COVID-19 – 1 347 936. Штати лідирують також і за кількістю протестованих громадян.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня в Росії відбувся щорічний парад до Дня перемоги, учасники якого переважно були без масок. На той час у країні було 198 676 інфікованих коронавірусом.