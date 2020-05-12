Секретар Путіна, Пєсков повідомив, що захворів коронавірусом

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив "Інтерфаксу", що захворів - у нього діагностовано коронавірус.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив "Інтерфаксу", що захворів - у нього діагностовано коронавірус.

"Так, захворів. Лікуюся", - сказав Пєсков на запитання агентства про його самопочуття.

Він уточнив, що перебуває у клініці.