У Білорусі випустили противірусну 70-градусну горілку-антисептик

Про це повідомляється на сайті заводу, передає УНН.

Білоруський завод "Мінськ Кристал" запустив виробництво 70-градусного алкогольного напою, який, як стверджує виробник, нібито можна використовувати як антисептик.

Нова продукція заводу називається просто "70".

Як повідомляє прес-служба підприємства, продукт не має аналогів серед білоруських виробників. Виготовлений з зернового спирту, води, з додаванням аромату м'яти і лимона.

"Це вкрай актуально для ефективної профілактики різних інфекцій, відповідно до рекомендацій працівників охорони здоров'я", - наголошується в повідомленні підприємства.

До пляшки виробник докладає інструкцію з виготовлення антисептика з напою "70".

Повідомляється також, що напій уже надійшов у продаж, але поки тільки в мережі фірмових магазинів самого заводу.