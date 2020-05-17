У Москві від коронавірусу померли вже понад 1500 осіб

Згідно з даними МОЗ РФ, загальна кількість померлих із початку епідемії коронавірусу нового типу COVID-19 в Москві склала 1503 особи.
Про це повідомляє Інтерфакс.
За останню добу в Москві померла 71 людина, у якої було діагностовано коронавірус.
Столиця Росії є епіцентром епідемії. Всього в РФ виявлено понад 272 тисяч випадків зараження коронавірусом. 2537 осіб померли з початку епідемії.
Нагадаємо: за кількістю випадків захворювання Росія знаходиться на третьому місці у світі, поступаючись лише США та Іспанії. Станом на вечір суботи у світі зафіксовано 4 686 682 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.
Загалом у світі упродовж пандемії коронавірусної хвороби вже померла 310 801 людина.