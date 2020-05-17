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У Москві від коронавірусу померли вже понад 1500 осіб

У Москві від коронавірусу померли вже понад 1500 осіб
02:31 Сьогодні Телеграф Укринформ

За останню добу в Москві померла 71 людина.

Згідно з даними МОЗ РФ, загальна кількість померлих із початку епідемії коронавірусу нового типу COVID-19 в Москві склала 1503 особи. 

Про це повідомляє Інтерфакс.

За останню добу в Москві померла 71 людина, у якої було діагностовано коронавірус.

Столиця Росії є епіцентром епідемії. Всього в РФ виявлено понад 272 тисяч випадків зараження коронавірусом. 2537 осіб померли з початку епідемії.

Нагадаємо: за кількістю випадків захворювання Росія знаходиться на третьому місці у світі, поступаючись лише США та Іспанії. Станом на вечір суботи у світі зафіксовано 4 686 682 підтверджених випадків захворювання на Covid-19. 

Загалом у світі упродовж пандемії коронавірусної хвороби вже померла 310 801 людина.

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Москва, Росія, Коронавірус.
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