У Білорусі кількість інфікованих коронавірусом 30 тисяч осіб

Від початку пандемії померло від коронавірусу 165 пацієнтів.

У Білорусі станом на 17 травня зареєстровано 29 650 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я країни у Telegram.

Зазначається, що одужали і виписані з лікарень 9 932 пацієнти, у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19.

За весь період поширення інфекції на території країни померло від коронавірусу 165 пацієнтів.

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 17 травня у світі зафіксовано більш як 4,6 мільйона випадків зараження коронавірусом.

Від початку пандемії від COVID-19 померло понад 311 тисяч людей. Водночас, одужали від коронавірусної хвороби майже 1,7 мільйона пацієнтів.