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Влада Росії заявляє про стабілізацію ситуації з коронавірусом

Влада Росії заявляє про стабілізацію ситуації з коронавірусом
17:42 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

У Росспоживнагляді нагадують, що за нових умов росіянам доведеться жити досить довго.

У Росії за останню добу виявили 9 709 нових випадків зараження коронавірусом - у країні другий день поспіль фіксується менш як 10 тисяч хворих.

Про це заявила глава Росспоживнагляду Анна Попова, повідомляє ТАСС.

За її словами, темпи приросту нових хворих сповільнилися, ситуація з коронавірусом в країні стабілізувалася. Чиновниця наголосила, що за нових умов росіянам доведеться жити досить довго.

"Той рівень стабільності, якого ми всі чекали, ми до нього рухалися. Я б сказала, що ми зупинили зростання на сьогоднішній день", - стверджує Попова.

Нові умови життя залишаться з росіянами надовго, сказала вона, нагадавши про необхідність носити маски та рукавички в громадських місцях.

"Всі мають бути в масках на вулиці, в транспорті, в громадських місцях і на робочому місці, якщо, звичайно, ви не перебуваєте один в якомусь приміщенні", - додала глава Росспоживнагляду.

Загалом в Росії зареєстровано з початку пандемії 281 752 випадків зараження COVID-19. Вона тримається на другому місці у світі за кількістю хворих після США.

Загальна кількість смертей в Росії на цей час становить 2 631.

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Ситуация, Росія, Коронавірус, Поширення, Темпи приросту, Сповільнилось.
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