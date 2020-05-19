Кількість інфікованих коронавірусом у Росії досягла 300 тисяч осіб

РФ посідає друге місце у світі після США за поширеністю коронавірусу.

У Росії, за офіційними даними, кількість інфікованих коронавірусом досягла майже 300 тисяч осіб.

Про це УНІАН повідомили в оперативному штабі РФ з питань боротьби з коронавірусом.

«Загалом на сьогодні в Росії виявлено 299 тисяч 941 випадок коронавірусу у 85 регіонах. За весь період зафіксовано 2 тис. 837 летальних випадків, одужали 76 тисяч 130 осіб», - йдеться в повідомленні.

За останню добу в Росії виявлено 9 тис. 263 нових випадки коронавірусу у 83 регіонах. З них 43,1% не мали клінічних проявів хвороби. Зафіксовано 115 смертей. За добу в Росії повністю одужали 5 тисяч 921 людина.

Як повідомляв УНІАН, за даними Університету імені Джонса Гопкінса, у світі вже виявлено понад 4,8 мільйона інфікованих коронавірусом, померли більш як 318,5 тисячі людей.

РФ посідає друге місце у світі після США за поширеністю коронавірусу.