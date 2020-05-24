Росія вимагає від Bloomberg вибачень за статтю про низький рейтинг Путіна

Про це посольство написало на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Посольство Росії у США вимагає від агентства Bloomberg вибачень за статтю, де йдеться про падіння рейтингу президента РФ Володимира Путіна.

Так, Bloomberg у своїй статті послався на дані опитувань соціологічної служби ВЦВГД (ВЦИОМ), згідно з яким про довіру Путіну заявили 27% респондентів. У той же час, "реальний", як повідомили у посольстві, рівень довіри населення до Путіна - 67,9%.

"Створюється стійке враження, що статті у Bloomberg пишуться для просування фейковий графіків і створення стійких помилкових візуальних образів про "негативну динаміку" в Росії", - написали у посольстві.

Вони також відзначили, що Bloomberg, розміщуючи подібні матеріали, демонструє повну неповагу до своїх читачів, і закликали агентство "опублікувати справжні цифри".

Відзначимо, що різниця у цифрах пояснюється двома опитуваннями. В одному запитували: "Чи довіряєте ви Путіну?", де позитивно відповіли понад 67%, а в іншому - людей просили назвати політиків, яким вони довіряють, і прізвище Путіна назвали тільки 27% респондентів.

Раніше в УНН повідомлялося, що "обнулення президентських термінів" Путіна підтримують близько половини росіян.