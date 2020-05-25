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У Росії зафіксували спалах коронавірусу в психлікарні

У Росії зафіксували спалах коронавірусу в психлікарні
03:38 Сьогодні Телеграф УНИАН

Захворіли як співробітники установи, так і пацієнти.

У Росії стався спалах коронавірусної інфекції в психіатричній лікарні Північної Осетії.

Про це повідомила прес-служба МОЗ республіки.

"СOVID-19 виявлений у 8 пацієнтів і 5 працівників, проведено вичерпний комплекс заходів щодо попередження поширення інфекції в РПЛ. Всі пацієнти з симптомами ГРВІ негайно переведені у відділення, організоване в окремому корпусі лікарні. Проведені всі необхідні діагностичні заходи, КТ дослідження проведено 26 хворим", - сказано в повідомленні.

Летальних випадків не зафіксовано, всі пацієнти перебувають під наглядом медиків.

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Росія, Коронавірус, Північна Осетія.
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