У Росії розбився вертоліт, весь екіпаж загинув

Вертоліт Мі-8 одного із силових відомств РФ загорівся після жорсткої посадки в аеропорту Анадиря.
Загинули чотири члени екіпажу. Про це повідомляє "Інтерфакс", посилаючись на інформоване джерело.
За інформацією ЗМІ, причиною катастрофи стали технічні неполадки при випробуванні після техобслуговування.
"Інцидент стався з причини виявленої несправності на висоті 30 метрів", - сказало джерело "Інтерфаксу".
Пізніше цю інформацію підтвердив представник уряду Чукотського автономного округу.
"Попередньо, четверо людей, які перебували на борту, загинули. Військовий вертоліт", - сказав співрозмовник агентства.
Раніше в окупованому Криму здійснив жорстку посадку військовий вертоліт, постраждали три людини.
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