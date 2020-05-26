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Путін наказав готувати парад Перемоги на 24 червня

Путін наказав готувати парад Перемоги на 24 червня
16:41 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Президент РФ Володимир Путін доручив міністрові оборони Сергію Шойгу почати підготовку до параду Перемоги, який відбудеться 24 червня.

Про це повідомляє Інтерфакс.

«Наказую розпочати підготовку до військового параду на честь 75-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні в столиці Росії Москві та інших містах. Ми зробимо це 24 червня», - сказав Путін, пояснивши вибір дати тим, що в цей день у 1945 році відбувся Парад переможців на Красній площі.

Президент РФ наказав забезпечити "найсуворіші вимоги безпеки" при підготовці і проведенні параду. При цьому марш "Безсмертного полку" і військово-морський парад Путін запропонував провести 26 липня. Втім, акція "Безсмертний полк" може бути перенесена ще на місяць, якщо збережуться ризики через епідемію COVID-19.

Як повідомлялося, парад Перемоги в Москві, який довго планували і репетирували, не відбувся 9 травня через епідемію нової коронавірусної інфекції. Натомість 9 травня в 47 містах Росії відбулися повітряні покази.

Під час підготовки до параду Перемоги, за даними видання «Проект», понад 300 курсантів та офіцерів, які брали участь в репетиціях, захворіли на COVID-19.

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Путин, Росія, Підготовка, Парад Перемоги, 24 червня.
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