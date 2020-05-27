Росія перекинула до Лівії 14 військових літаків

Про це заявив офіційний представник Пентагону Джонатан Хоффман, передає CBC, інформує УНН.

Щонайменше 14 військових літаків російського виробництва можуть перебувати на території Лівії.

"Щодо числа і типів повітряних суден. У мене немає точних даних, але мова йде про приблизно 14 винищувачах Су-24 і МіГ-29. На даний момент це вся інформація, якою я можу з вами поділитися", - сказав він, відповідаючи на запитання про можливу кількість військових літаків російського виробництва, які могли опинитися у Лівії.

Хоффман також заявив, що США закликають всі сторони конфлікту у Лівії припинити активні дії в регіоні.

"Народу Лівії потрібна безпека і захист, яку вони заслуговують", - сказав представник Пентагону.

Як повідомлялося раніше в УНН, Росія перекидає військові винищувачі до Лівії для підтримки "вагнерівців".