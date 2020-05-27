Росія перекинула до Лівії 14 військових літаків

Щонайменше 14 військових літаків російського виробництва можуть перебувати на території Лівії.
"Щодо числа і типів повітряних суден. У мене немає точних даних, але мова йде про приблизно 14 винищувачах Су-24 і МіГ-29. На даний момент це вся інформація, якою я можу з вами поділитися", - сказав він, відповідаючи на запитання про можливу кількість військових літаків російського виробництва, які могли опинитися у Лівії.
Хоффман також заявив, що США закликають всі сторони конфлікту у Лівії припинити активні дії в регіоні.
"Народу Лівії потрібна безпека і захист, яку вони заслуговують", - сказав представник Пентагону.
Як повідомлялося раніше в УНН, Росія перекидає військові винищувачі до Лівії для підтримки "вагнерівців".