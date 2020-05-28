У Росії кількість випадків коронавірусу зросла до 378,5 тисячі

Протягом минулої доби у Російській Федерації було виявлено 8364 нових випадки зараження на коронавірус, а загальна кількість інфікованих становила 378 535.

Такі дані наводяться на сайті стопкоронавірус.рф.

Найбільшу кількість позитивних результатів тестів на коронавірус за добу було зареєстровано у Москві (2054), Підмосков'ї (774), Петербурзі (383), Свердловській (268) і Нижегородській (228) областях.

Одужало за минулу добу 8767 осіб, а всього з початку епідемії - 150 673 осіб.

Померло у РФ за добу 174 людини, у яких було підтверджено новий коронавірус. Всього в країні померло 4136 осіб із COVID-19.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 становить 5 790 103, із них 357 432 летальних, одужало 2 497 618 осіб.