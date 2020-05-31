Кількість хворих на COVID-19 у Росії перевищила 405 тисяч

Це випливає з даних на сайті стопкоронавірус.рф.
Найбільшу кількість нових випадків захворювання на COVID-19 за добу було зареєстровано у Москві - (+2595 осіб), Підмосков'ї (+757), Санкт-Петербурзі (+369), Нижегородській (+301) і Свердловській (+265) областях.
За минулу добу померли ще 138 пацієнтів з COVID-19, загалом від початку поширення інфекції в Росії загинули 4687 осіб.
Одужали за цей час 171523 особи (+4412 за останню добу).
Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 становить 6 172 328, що з них 371 175 летальних, одужало 2 743 911 осіб.