У Росії кількість хворих на COVID-19 перевищила 430 тисяч

За добу в Російській Федерації було зареєстровано 8 529 нових випадків інфікування коронавірусом, в сумі загальна кількість заражених становить 431 715.

Це випливає з даних на сайті стопкоронавірус.рф.

Згідно з ним, у регіонах найбільшу за добу кількість нових випадків захворювання було зафіксовано в Москві - (+1842 особи), Підмосков'ї (+736), Петербурзі (+380), Свердловській (+357) і Нижньогородській (+347) областях.

За добу помер ще 171 пацієнт з COVID-19. Загалом з початку поширення інфекції в Росії померли 5 208 осіб.

Одужали загалом 195 559 осіб (+8 957 осіб за добу).

За повідомленнями ЗМІ, складна ситуація з коронавірусом у «другій столиці» РФ, в петербурзьких медзакладах. Тільки за офіційними даними, COVID-19 заразилися більш як три тисячі петербурзьких медиків, це близько 20% від загальної кількості хворих у місті. Інфікованих лікарів дедалі більше, щодня регулярно реєструється 350-390 нових випадків зараження.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19 становить 6 468 863, з них 382 809 летальних, одужали 3 079 025 осіб.