У Росії мати зарізала трьох дітей і наклала на себе руки, серед убитих – немовля

Тіла загиблих знайшов батько сімейства, коли прийшов додому.

В одному з будинків Елісти в російській Калмикії знайшли трьох дітей з множинними ножовими пораненнями та тіло їхньої 35-річної матері.

Про це повідомляється на сайті регіонального управління Слідчого комітету.

За фактом вбивства порушено кримінальну справу. Убиті діти були 2009, 2012 і 2020 років народження. Зараз на місці події працюють слідчі. Вони допитують батька загиблих, а також родичів і знайомих сім'ї.

За повідомленнями росЗМІ, тіла загиблих знайшов батько сімейства, коли прийшов додому. Нібито його дружина вбила дітей, а потім вчинила самогубство. Передсмертної записки не залишила.

Серед загиблих виявився чотиримісячний малюк. Зазначається, що старша дівчинка намагалася вибігти з будинку. Вона дісталася до дверей і кликала на допомогу, але мати затягнула її назад у будинок.