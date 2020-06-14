Епідемія COVID-19: у Росії кількість заражених коронавірусом перевищила 528 тис

У РФ за минулу добу зафіксували 8 809 нових інфікованих коронавірусом.

Загальна кількість випадків зараження зросла до 528 267 осіб, із початку епідемії у Росії від інфекції померли 6938 осіб.

Про це свідчать дані сайту стопкоронавирус.рф.

Згідно з його інформацією, за добу найбільше нових випадків захворювання було зареєстровано в Москві (+1477 осіб), Підмосков'ї (+717), Петербурзі (+256), Свердловській області (+254), Ханти-Мансійському автономному окрузі (+229), Нижньогородській області (+215).

За останню добу в РФ померли від коронавірусу 119 осіб. Загалом із початку поширення COVID-19 від інфекції померли 6938 осіб.

Одужали 279 536 осіб із підтвердженим коронавірусом (+5408 осіб за добу).

Раніше в четвер увечері міський голова російської столиці Сергій Собянін радив москвичам через пандемію коронавірусу лишатися вдома і наразі не відвідувати масові заходи, в тому числі Парад перемоги, запланований на 24 червня.

За даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19 становить 7 888 958, з яких 432 696 летальних, одужали 4 051 154 осіб.