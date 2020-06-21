Путін не виключає свого висування на новий президентський термін

При цьому він заявив, що він "для себе ще нічого не вирішив" й "там видно буде".

Голова російської держави Володимир Путін не виключив, що буде балотуватися на новий президентський термін у 2024 році.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Я не виключаю можливості цього", - сказав він, пояснивши, що його переобрання можливо тільки за умови прийняття поправок до Конституції РФ. При цьому Путін заявив, що він "для себе ще нічого не вирішив", і "там видно буде".

Говорячи про плановану зміну статті 81 Конституції РФ, що дозволяє йому знову брати участь у виборах, Путін заявив, що "якщо цього не буде, через два роки - а я знаю це з власного досвіду - замість нормальної ритмічної роботи на дуже багатьох рівнях влади розпочнеться рискання очима в пошуках можливих наступників". "Працювати треба, а не наступників шукати", - вважає президент.

Обнулення президентських термінів входить до поправок до Конституції, які Держдума схвалила 11 березня. Конституційний суд Росії також схвалив нововведення. Путін заявив, що вони будуть вважатися прийнятими після всеросійського голосування. Воно мало відбутися 22 квітня, але через пандемію коронавірусу було перенесено на 1 липня.