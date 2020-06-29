У РФ апеляцію на продовження арешту кримчанина Яцкіна розглянуть 7 липня

У РФ розгляд апеляційної скарги у справі кримчанина Івана Яцкіна, обвинуваченого Росією у шпигунстві, пройде в Московському міському суді вранці 7 липня. Про це його адвокат Микола Полозов написав у Facebook.

«Сповістили про розгляд апеляційної скарги у справі українського політв'язня Івана Яцкіна. Мосміськсуд 07 липня о 10:20, зал 327. Іван Григорович буде по відеозв'язку з СІЗО «Лефортово», - сказав адвокат.

Він також нагадав, що в суд першої інстанції (Лефортовський районний суд Москви) Яцкіна не привозили і розглянули питання про продовження тримання під вартою, «порушуючи закон, за його відсутності».

Як повідомлялося, в середині червня термін тримання Івана Яцкіна під вартою було продовжено на два місяці - до 16 серпня. Після цього адвокат Полозов подав апеляційну скаргу на це рішення.

Уродженець села Войкове Первомайського району АРК Іван Яцкін був затриманий восени 2019 року, наприкінці грудня його вивезли до Москви й тримають у СІЗО "Лефортово". Яцкіна обвинувачують у тому, що він, діючи в інтересах України, нібито передавав відомості, які становлять державну таємницю РФ.

У Яцкіна на утриманні четверо неповнолітніх дітей, його молодша донька народилася вже після його арешту.