У РФ апеляцію на продовження арешту кримчанина Яцкіна розглянуть 7 липня

«Сповістили про розгляд апеляційної скарги у справі українського політв'язня Івана Яцкіна. Мосміськсуд 07 липня о 10:20, зал 327. Іван Григорович буде по відеозв'язку з СІЗО «Лефортово», - сказав адвокат.
Він також нагадав, що в суд першої інстанції (Лефортовський районний суд Москви) Яцкіна не привозили і розглянули питання про продовження тримання під вартою, «порушуючи закон, за його відсутності».
Як повідомлялося, в середині червня термін тримання Івана Яцкіна під вартою було продовжено на два місяці - до 16 серпня. Після цього адвокат Полозов подав апеляційну скаргу на це рішення.
Уродженець села Войкове Первомайського району АРК Іван Яцкін був затриманий восени 2019 року, наприкінці грудня його вивезли до Москви й тримають у СІЗО "Лефортово". Яцкіна обвинувачують у тому, що він, діючи в інтересах України, нібито передавав відомості, які становлять державну таємницю РФ.
У Яцкіна на утриманні четверо неповнолітніх дітей, його молодша донька народилася вже після його арешту.