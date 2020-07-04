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У Росії набули чинності Путінські поправки до Конституції

У Росії набули чинності Путінські поправки до Конституції
16:42 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Загалом до Конституції РФ внесено 206 поправок.

У Росії набрали чинності поправки до Конституції, що передбачають «обнулення» президентських термінів Володимира Путіна.

Оновлений текст Конституції РФ опублікований в урядовому виданні «Российская газета».

Загалом до Основного Закону внесено 206 поправок, вони затверджені під час всеросійського голосування, яке тривало з 25 червня по 1 липня.

Основний Закон РФ тепер дає Путіну право балотуватися в президенти ще на два терміни по шість років після 2024 року.

Також в Основному Законі з'явилася згадка про Бога, а в розділі про сімейні цінності зазначено, що шлюб - це союз виключно «чоловіка і жінки».

Окремим блоком змін стало збереження культурної та історичної спадщини Росії, а також захист суверенітету і територіальної цілісності. Так, згідно зі ст. 67 Конституції, дії з відчуження частини російської території, а також подібні заклики, не допускаються. Насамперед йдеться про окупований Крим.

Крім того, Основний Закон гарантує підтримку співвітчизникам за кордоном і захист їхніх прав.

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Путин, Конституция, Поправки.

Автор:

Телеграф
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