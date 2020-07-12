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У Білорусі виявили 165 нових випадків коронавірусу, п'ять пацієнтів померли

У Білорусі виявили 165 нових випадків коронавірусу, п'ять пацієнтів померли
14:49 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com
У Білорусі станом на 12 липня зареєстровано 64 тис. 932 людини з позитивним тестом на Covid-19, приріст за останню добу становив 165 випадків проти 163 за попередню добу, повідомили в МОЗ Республіки.

"За весь період поширення інфекції на території країни померли 464 (на 11 липня - 459) пацієнти з низкою хронічних захворювань із виявленою коронавірусною інфекцією", - поінформували в міністерстві.

Там також повідомили, що на 12 липня одужали і виписані 55 тис.380 (на 11 липня - 54 тис. 919) пацієнтів, у яких раніше було підтверджено діагноз Covid-19. Отже, приріст за добу становив 461 осіб.

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За даними МОЗ, загалом проведено 1 млн 134 тис.653 тесту на коронавірусну інфекцію (на 11 липня - 1 млн 123 тис. 614).

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Білорусь, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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