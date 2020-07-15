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Журналіст Андрій Лошак про киштимського карлика: ми нічого так і не побачили

Журналіст Андрій Лошак про киштимського карлика: ми нічого так і не побачили
Оновлено 12:24 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Андрій Лошак - один із перших журналістів, який вирішив висвітлити феномен загадкового Альошеньки або Киштимського карлика - дивну мумію, яку знайшли жителі уральського селища Каоліновий. Але Андрію Борисовичу та його команді так і не вдалося з'ясувати всю правду про дивну істоту. Про це пише Starhit.

Андрій Лошак розповів, що так і не зміг розібратися у феномені «Киштимського карлика». За словами журналіста, так званий Альошенька не є підробкою, але про його походження донині нічого не відомо. 

Історія про Альошеньку є однією з найбільш містичних і загадкових в сучасній Росії. У 1996 році жінка, яка страждала психічним захворюванням, знайшла в полі істоту, схожу на карлика. За її словами, воно харчувалося виключно цукерками і більше нічого не їло. Невістка також підтвердила її слова, заявивши, що істота постійно видавала звуки, схожі на свист. Пізніше Альошенька помер з невідомих причин і його тіло майже відразу після смерті муміфікувалося. Коли справою зацікавилися журналісти і вчені, труп «Киштимського карлика» несподівано зникло.

Журналіст Андрій Лошак зацікавився тим, що відбувається в Челябінській області абсолютно випадково. Вирішивши, що дивні події привернуть глядачів, він зібрав знімальну групу і відправився на місце, щоб поговорити з тими, хто бачив Альошеньку. Але ніяких реальних доказів існування Киштимського карлика він так і не отримав.

Киштимський карлик

"Я досі не зрозумів, чим був Киштимський карлик. Ми бачили цю ганчірочку, в яку було загорнуто тіло Альошеньки. Її навіть брали на аналізи, а на ганчірці були виявлені сліди людського ДНК. Є теорія, що це був плід з мутацією. Там же, у 50-ті сталася киштимська аварія - одна з найбільших катастроф, і це могло привести до таких ось серйозних наслідків через багато років. З іншого боку, є очевидці, які контактували з цим карликом. І я не розумію, навіщо б їм знадобилося брехати? Ми ж їм навіть не платили», - розповів журналіст в інтерв'ю для YouTube-каналу Юрія Дудя.

Фільм Лошака став справжньою сенсацією. Після його виходу історією Киштимского карлика зацікавилися багато дослідників, але знайти тіло Альошеньки так і не вдалося. При цьому жителі селища образилися на журналіста, оскільки порахували, що він показав їх із негативного боку.

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«У них потім вийшла стаття в місцевій газеті під назвою «Московський карлик». Їм не сподобалося, що я такий пафосний з Москви приїхав і виставив їх всіх алкоголіками. Хоча я не намагався нікого спеціально очорнити. Я ж не винен, що вони і справді там все пили. Ця історія тоді дуже багатьох цікавила. Дослідники з Японії дуже хотіли викупити тіло Альошеньки, але воно загубилося», - зізнався журналіст.

Надалі в кар'єрі Лошака було чимало цікавих і яскравих розслідувань. Однак історія з Киштимським карликом досі є сенсаційною. Прихильники теорії змови впевнені, що до викрадення тіла були причетні урядові структури, які намагаються приховати існування інопланетян. Але з'ясувати, що насправді сталося тоді в Челябінській області тепер уже навряд чи вдасться.

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Все по темі:

Киштимський Карлик, Лошак, Юрій Дудь.

Автор:

Телеграф
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