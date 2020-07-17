"Путінська" Росія проводить масштабну перевірку військ біля кордонів України

Росія в п'ятницю розпочала масштабну раптову перевірку військ біля кордонів України. Під час неї будуть оцінені органи військового управління, війська і сили. Масштабні військові навчання Росії "Кавказ-2020" можуть посилити воєнну загрозу для України. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

Військові навчання Збройних сил Російської Федерації "Кавказ 2020" будуть використані російським керівництвом для демонстрації військової могутності України і державам Європи, а також є елементом тиску на Україну, заявляють в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

«Відповідно до рішення верховного головнокомандувача Збройних сил РФ, проводиться раптова перевірка військ Південного і Західного військових округів, окремих з'єднань центрального підпорядкування, Повітряно-десантних військ і морської піхоти Північного, Тихоокеанського флотів», - йдеться у повідомленні.

Під час перевірки передбачене проведення з військами 56 навчань тактичного рівня. Задіюється 35 полігонів і навчальних полів, 17 морських полігонів в акваторіях Чорного і Каспійського морів. Загалом у раптовій перевірці задіяно 149 755 військовослужбовців, 26 820 одиниць озброєння і військової техніки, 414 літальних апаратів, 106 кораблів і суден забезпечення.

Повідомляється, що «цей захід спланований з метою оцінки здатності Збройних сил забезпечити військову безпеку на південному заході Російської Федерації, де зберігаються серйозні загрози терористичного характеру, і підготовки до стратегічного командно-штабного навчання Кавказ-2020». Крім того, під час перевірки «будуть оцінені органи військового управління, війська і сили».

Зокрема, у період проведення вишколу прогнозують збільшення інформаційних вкидів із боку окупантів, головна мета яких – тиск і залякування України. Не виключають проведення навчань Чорноморського флоту. Загрозу містить і нарощування військової техніки біля кордону з Україною. Загалом, за даними. Активну фазу проведуть наприкінці вересня.

"Всі ці питання відстежують в режимі реального часу - щоб своєчасно виявити розвідувальні ознаки можливої підготовки до широкомасштабних військових дій РФ проти нашої держави", - додали у відомстві.