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Азербайджанці і вірмени побилися в Москві, є поранений

Азербайджанці і вірмени побилися в Москві, є поранений
18:30 Пт, 24 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Вірменія звинуватила Азербайджан у расизмі з метою підриву торгово-економічних зв'язків з різними країнами і розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Про це йдеться у заяві МЗС країни, оприлюдненій на сайті відомства.

"Ми рішуче засуджуємо розпалювання міжнаціональних зіткнень у різних країнах, що є черговим проявом безвідповідальності Баку і повністю вписується у політику і риторику керівництва Азербайджану щодо провокування ворожнечі між двома народами без географічних обмежень", - заявили у МЗС Вірменії.

Зазначимо, офіційної реакції Азербайджану на звинувачення Вірменії поки ще немає.

У Москві сталася масова бійка вірмен і азербайджанців, затримано 25 осіб.

Поліція Москви затримала 13 учасників конфлікту, що виник у метро "Братиславська". Всі вони - вихідці з Вірменії та Азербайджану.

Зі слів очевидців зазначає, що в кількох районах російської столиці групи азербайджанців зупиняли і били автомобілі з вірменськими номерами і людей, що знаходилися в них.

Посол Вірменії в Росії Вардан Тоганян заявив, що зіткнення були сплановані азербайджанською стороною.

«Дуже добре організовані банди, добре озброєні нападали, мабуть, вистежуючи машини з вірменськими номерами або окремих людей, і починали велику бійку», - сказав Тоганян.

Інцидент стався на тлі зіткнень на вірмено-азербайджанському кордоні, які почалися 12 липня. За версією азербайджанської сторони, підрозділи збройних сил Вірменії з метою захоплення позицій на товузском напрямку зробили спробу атаки із застосуванням артилерії. Вірменська сторона стверджує, що військовослужбовці збройних сил Азербайджану спробували перетнути кордон Вірменії в напрямку Тавуш і захопити опорний пункт.

13 липня конфлікт на кордоні продовжився. Міноборони Азербайджану поінформувало, що азербайджанські війська знищили опорний пункт на території Вірменії, артилерійські установки, автомобільну техніку та живу силу. У той же час міністерство оборони Вірменії повідомило про "провокаційних діях" азербайджанської сторони. У Баку заявили про 12 загиблих в ході боїв в Товузском районі, серед них - генерал-майор Полад Хашимов. З боку вірменської армії загиблих четверо.

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Москва, Азербайджан, Конфликт, Вірменія, Нагірний Карабах.

Автор:

Телеграф
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