Росія відновлює міжнародне авіасполучення з 1 серпня. Про це повідомив прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін.

"Прийнято рішення про відновлення міжнародного авіасполучення, при цьому ми керуємося епідеміологічною обстановкою, показниками захворюваності, принципами взаємності", - заявив Мішустін в п'ятницю на засіданні Кабінету міністрів РФ.

Авіасполучення відновиться в першу чергу з Великобританією, Туреччиною і Танзанією, повідомила віце-прем'єр Тетяна Голікова.

Оперативний штаб по боротьбі з коронавірусом, який вона очолює, веде роботу з розширення списку таких країн, зазначила вона.

Віце-прем'єр нагадала мандрівникам, що після прибуття в Росію їм доведеться надати негативний тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до вильоту. Вона зазначила, що росіяни можуть зробити такий тест вже на території країни.

Так з 1 серпня можна буде полетіти в Лондон. У Туреччині для росіян будуть відкриті з 1 серпня аеропорти Анкари і Стамбула. З 10 серпня - курортних міст Анталії, Бодрума і Даламан. Також буде відновлено авіасполучення з Танзанією, а саме з Занзібаром.

Уряд Росії призупинив міжнародні регулярні та чартерні рейси 27 березня. З тих пір здійснювалися тільки вивізні рейси, організовані відомствами для повернення в країну застряглих за кордоном росіян, приватні рейси і рейси з ввезення в країну іноземних фахівців.