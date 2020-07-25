Багатотисячний мітинг за відставку Путіна пройшов по РФ

У Хабаровську сьогодні зібрався багатотисячний несанкціонований мітинг, учасники якого вимагали відставки президента Росії Путіна.

У Хабаровську сьогодні зібрався багатотисячний несанкціонований мітинг, учасники якого вимагали відставки президента Росії Путіна.

Як повідомляє Сибір.Реалії, мітингувальники все більше звертаються до федеральної влади. "Путіна у відставку", "20 років довіри немає", "Росіє, прокидайся", "Ми тут влада" - ось гасла, які звучали сьогодні.

Оскільки захід не було погоджено, протестувальники вийшли на головну площу міста "годувати голубів". Після чого влаштували ходу головними вулицями Хабаровська і пікет біля мерії, вимагаючи також відставки глави міста-єдинороса Кравчука.

Як повідомляється, поліція спостерігала за подіями, але не втручалася.

Нагадаємо, всеросійське голосування щодо схвалення поправок до Конституції РФ тривало з 25 червня по 1 липня. Голосування також незаконно організували на окупованих Росією територіях України - у Криму, Донецькій та Луганській областях.

Внесення змін до Конституції президент РФ Володимир Путін ініціював в січні. Тоді ж він заявив, що поправки повинні бути схвалені всенародним голосуванням, хоча закон цього не вимагав.

Зміни в Конституцію РФ передбачають "обнулення" президентських термінів Путіна - після прийняття поправок він зможе балотуватися ще на два терміни після 2024 року. 4 липня ці поправки набули чинності.