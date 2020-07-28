Кількість інфікованих у Росії перевалила за 820 тисяч

За минулу добу в Росії зареєстрували 5 395 нових випадків зараження коронавірусів. В цілому, за станом на 28 липня в РФ зареєстрували 823 515 випадків інфікування COVID-19.

Станом на понеділок, 27 липня, найбільше нових випадків COVID-19 було зафіксовано в Москві (674 особи), Свердловській області (209), Ханти-Мансійському АО (187) і Петербурзі (168).

Причому, у 24,9% з зареєстрованих випадків хвороба протікає без клінічних проявів.

З початку епідемії від COVID-19 в Росії померло 13 483 пацієнта, за добу - 149. Одужали за минулу добу 88 60 осіб, загалом із початку поширення коронавірусу - 611 109.

У понеділок стало відомо, що депутат Держдуми РФ, колишній біатлоніст Антон Шипулін захворів на коронавірус разом зі своєю сім'єю. Зараження сталося після відпочинку в Сочі. Про те, наскільки близькими були контакти Шипуліна з іншими депутатами і громадськими діячами, не повідомляється.

У вівторок губернатор Чукотського автономного округу РФ Роман Копін повідомив, що потрапив з високою температурою в окружну лікарню після контакту з людиною, зараженою на коронавірус. У нього встановлена пневмонія і є підозра на COVID-19.

Найменше число випадків зафіксовано в Єврейській автономній області - три, Чукотському автономному окрузі та Севастополі - по одному. Крім цього, за добу по країні були виписані з лікарень 3 079 осіб. Також за звітний день по Росії померли 85 осіб з COVID-19.

Варто зазначити, що офіційні дані про летальності від хвороби до сих пір залишаються значно нижче, ніж в інших країнах зі схожою епідеміологічною ситуацією. Тому кілька іноземних інформаційних агентств провели своє розслідування і з'ясували, що ці цифри занижені.

За даними Worldometer, у світі підтверджено 16 659 409 випадків зараження на коронавірус, включно із 656 853 летальних випадків, одужали 10 253 211 осіб.