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Росія може почати війну в Чорному морі восени

Росія може почати війну в Чорному морі восени
18:30 Пт, 31 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Наприкінці вересня та у жовтні цього року вірогідність військових дій Російської Федерації в Чорному морі становить близько 70-80%.

Про це під час Міжнародного круглого столу онлайн на тему "Виклики і загрози Чорноморського регіону", заявив головний редактор "БлекСіНьюз" (BlackSeaNews), координатор Морської експертної платформи Андрій Клименко.

«Ми оцінюємо вірогідність війни в цьому році, за нашими відчуттями, на Чорному морі близько 70-80%, у всякому разі більше 50%. Терміни коли це буде: кінець вересня-жовтень, коли збігається цілий ряд факторів», - зазначив Клименко.

Зокрема, йдеться про активну фазу та концентрацію всіх військових сил РФ в Чорноморському регіоні під час навчань «Кавказ 2020» та місцеві вибори в України.

«Жовтень – це новий фактор ризику, це місцеві вибори. І ми побачимо, як на цих місцевих виборах проросійські сили в Україні, які все ще існують, будуть розхитувати ситуацію в окремих місцевих громадах, а ці місцеві громади у нас всі на узбережжі Азовського та Чорного морів, і звідти будуть кричати і вимагати допомоги від Путіна», - вважає Клименко.

Ситуацію в Чорноморському регіоні загострює і відкриття залізниці через Керченський міст, збудований окупантами, вважає експерт. Клименко відзначив, що скептично ставиться до заяв українського військового керівництва про те, що начебто склад військового угрупування Росії у Криму наразі недостатній для атаки на Україну.

«Після того, як з’явилось залізничне сполучення Керченським мостом, ця ситуація може змінитись протягом декількох днів шляхом перекидання (військ – ред.) залізницею на північ Криму до Джанкою, до Армянська, до Красноперекопська», - зазначив Клименко, додавши, що треба пам’ятати про докорінну зміну політичного режиму в Росії з «авторитарної демократії на персоналістську диктатуру».

На думку Клименка, Туреччина також не повинна послаблювати пильність, адже тяжіння Росії до заволодіння протоками Босфор і Дарданелли нікуди не поділось ще з часів Російської імперії.

Підсумовуючи виступ щодо ситуації в Чорноморському регіоні, Клименко наголосив, що попри заклики не нагнітати ситуацію, журналісти та експертне середовище повинні постійно говорити про цю проблему. Він зазначив, що завдяки створенню Морської експертної платформи вдалося вивести проблему Чорноморського регіону в центр міжнародного дискурсу.

«Сьогодні про небезпечну ситуацію в Чорному морі кажуть в Європарламенті, в Єврокомісії, в Європейській службі зовнішніх дій… і ми бачили, що про загрозу, якщо вірно розповісти, то вона сприймається», - запевнив Клименко.

Водночас він зазначив, що стратегія України повинна полягати в тому, аби звернутись до США та НАТО з проханням «прикрити» Україну на кілька років в цьому регіоні допоки не будуть збудовані ВМС України, сили ППО та створено ракетний щит держави. Також терміново необхідно створювати Військово-морську місію для патрулювання в Чорному морі, вважає експерт.

«Треба створювати негайно Військово-морську місію або ЄС, або НАТО, або ЄС+НАТО+Україна+Грузія, і ця патрульна місія патрулювала б Чорне море по основних шляхах від Босфору до Одеси, від Босфору до Батумі. Присутність там натівського прапора стримуватиме подальшу російську агресію», - зазначив експерт.

Клименко також вважає, що на часі активізувати в політичній площині й питання членства України та Грузії в НАТО.

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Росія, Війна, Чорне море.

Автор:

Телеграф
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